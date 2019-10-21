科定新北知識產業園區企業總部獲容積獎勵 擬投入9億元興建

木材裝潢建材廠科定 (6655-TW) 加速進行新北市知識產業園區的企業總部立體化方案，並爭取新北市政府容積獎勵方案，科定此企業總部興建案，預計明年第 1 季動工，總投資金額達 9 億元，預計 2020 年完工。

新北市政府工業區立體化容積獎勵，除與中央立體化方案同步的「新增投資」獎勵 15% 及「能源管理」獎勵 5% 外，新增設置「營運總部」的 5% 容積獎勵，合計容積獎勵上限 20%，科定此新北市企業總部規劃，拿到 20% 頂級容積獎勵。

科定位於新北市的知識產業園區企業總部興建案，經獎勵容積後，將興建地下 4 層、地上 15 層新廠辦大樓，地上總樓地板面積擴充後，將達 1.1 萬平方公尺，科定預計使用其中 4 層樓。

科定去年 11 月 28 日上市掛牌，主要產品以銷售國際級飯店、建設公司公設案、居家裝潢市場等為主，塗裝木皮板占營收比重達 94%、手刮木地板則占 5.4%；中國市場去年成長 77% 最強，今年受美中貿易戰影響，中國市場銷售成長趨緩，科定主管指出，今年預計在中國增加 1 個廈門實體銷售據點，並已在第 3 季完成。

科定目前在中國百大城市銷售據點有 52 個，除在中國增設實體通路並開拓東南亞各國需求，據指出，科定以「KD」品牌在中國市場投入行銷費用，並打出知名度，將進一步在中國開發電商模式經營型態，計畫將尋求「天貓」合作，預計近期內完成。

科定在中國市場拓展上，面對各新設飯店對裝潢預算大幅刪減，產品行銷上，下半年起將降價約 1 成搶攻市場，並搶攻下半年旺季，同時，整體科定營運也將嚴格控制人事、營業費用以推升獲利能力。