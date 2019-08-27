提振消費信心！中國國務院提20條新政策

中國國務院在今日 (27 日) 提出了「加快發展流通促進商業消費的意見」的 20 條新的政策措施以提振消費信心。其中包含釋放汽車消費潛力，以及支持綠色智慧型商品的以舊換新。

中國政府表示，受國內外多重情勢影響，當前的消費領域仍面臨一些瓶頸，特別是傳統企業創新轉型仍有待加強，消費環境仍需優化。因此，為了推動創新發展並優化消費者環境，以激發國內消費潛力，促進商業的繁榮，中國國務院提出了 20 條新的政策意見以穩定消費者信心。

在其中，最受重視的則是釋放汽車消費潛力。內容指出，汽車限購的地區必須結合當地實際情況，來決定將逐步放寬或取消限購等措施，並積極支持購置新能源汽車。同時，促進二手車的貿易流通，允許符合排放標準的二手車在該地區內交易，進一步落實全面取消二手車限遷政策。

此外，政策內容也鼓勵同支持綠色智慧型商品的以舊換新。鼓勵企業回收消費者所淘汰的老舊電子商品，並提供折價的方式來換購電視、節能冰箱，洗衣機，智慧型手機等節能的智慧型電子或電器商品，來增加當地的綠色智慧型消費。

另一方面，政策中也鼓勵特色商業街與當地文化、旅遊的結合，適當的延長營業時間。而針對假日消費空間方面，中國國務院鼓勵各地利用開放型公共空間來舉辦開設節慶或周末市集等文化休閒專區，作為民眾常態化的消費場所。

據中國國務院所批露的 20 條新政中，最重要的前 5 大細則如下：