提振消費信心！中國國務院提20條新政策

中國國務院在今日 (27 日) 提出了「加快發展流通促進商業消費的意見」的 20 條新的政策措施以提振消費信心。其中包含釋放汽車消費潛力，以及支持綠色智慧型商品的以舊換新。
中國政府表示，受國內外多重情勢影響，當前的消費領域仍面臨一些瓶頸，特別是傳統企業創新轉型仍有待加強，消費環境仍需優化。因此，為了推動創新發展並優化消費者環境，以激發國內消費潛力，促進商業的繁榮，中國國務院提出了 20 條新的政策意見以穩定消費者信心。
在其中，最受重視的則是釋放汽車消費潛力。內容指出，汽車限購的地區必須結合當地實際情況，來決定將逐步放寬或取消限購等措施，並積極支持購置新能源汽車。同時，促進二手車的貿易流通，允許符合排放標準的二手車在該地區內交易，進一步落實全面取消二手車限遷政策。
此外，政策內容也鼓勵同支持綠色智慧型商品的以舊換新。鼓勵企業回收消費者所淘汰的老舊電子商品，並提供折價的方式來換購電視、節能冰箱，洗衣機，智慧型手機等節能的智慧型電子或電器商品，來增加當地的綠色智慧型消費。
另一方面，政策中也鼓勵特色商業街與當地文化、旅遊的結合，適當的延長營業時間。而針對假日消費空間方面，中國國務院鼓勵各地利用開放型公共空間來舉辦開設節慶或周末市集等文化休閒專區，作為民眾常態化的消費場所。
據中國國務院所批露的 20 條新政中，最重要的前 5 大細則如下：
- 一. 創新流通發展。實施包容審慎監管，促進流通新業態新模式發展。推動傳統流通企業創新轉型升級，在城市規劃，基建配套，用地保障等方面給予支持。改造提升商業步行街，對步行街基礎設施，信息平台建設等予以支持。將社區便民服務設施建設納入城鎮老舊小區改造範圍，促進形成以鄉鎮為中心的農村流通服務網絡。加快發展農產品冷鏈物流，完善農產品流通體系。落實允許綜合保稅區內加工製造企業承接境內區外委託加工業務的政策。抓緊調整擴大跨境電商零售進口商品清單。
- 二. 培育消費熱點。釋放汽車消費潛力，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施，支持購置新能源汽車，促進二手車流通。支持綠色智能商品以舊換新。活躍夜間商業和假日消費市場，完善交通，安全，場地設施等配套措施。搭建品牌商品營銷平台，保護和發展中華老字號品牌。
- 三. 深化「放管服」改革。加快連鎖便利店發展，探索優化食品經營許可條件，放寬發行書報刊的審批要求，支持地方探索 “一照多址” 登記，開展簡化煙草，乙類非處方藥經營審批手續試點。取消石油成品油批發倉儲經營資格審批，下放成品油零售經營資格審批。
- 四. 強化財稅金融支持。降低流通企業成本費用，推動工商用電同價，總分機構匯總納稅政策進一步落實。研究擴大研發費用稅前加計扣除政策適用範圍，加大對高性能物流設備進口的支持力度。發揮財政資金引導作用，加大金融支持力度。
- 五. 優化市場流通環境。強化消費信用體系建設，嚴厲打擊線上線下銷售侵權假冒商品，發布虛假廣告等違法行為，積極倡導企業實行無理由退貨制度。