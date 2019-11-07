菲律賓第3季經濟成長6.2%優於預期 政府支出與降息發揮成效

菲律賓週四 (7 日) 公布數據，第 3 季 GDP 成長 6.2%，高於分析師預期的 6% 中值，也超過上一季的 5.5%。不過今年前 9 個月的成長為 5.8%，仍低於政府 6-7% 的目標值。

菲律賓政府為保護國內經濟，免受美中貿易戰的打擊，本季打大政府支出，並實施降息，也已發揮效果。

菲律賓政府支出激增 9.6%，是成長加速的重要因素。此前因國會對豬肉相關資金的爭議，致使政府 2019 年預算直到 4 月中旬才簽署。根據財政部長 Carlos Dominguez 的說法，這迫使政府根據 2018 年預算運作，而使國家每日減少近 10 億披索 (約 2000 萬美元) 的支出。

在供應方面，雖然受到非洲豬瘟爆發影響，使數萬頭豬隻死亡，但並不影響整體經濟發展，服務業增長了 6.9%，工業部門增長了 5.6%，而農業增長了 3.1%。

若要達到政府今年成長目標，菲律賓第 4 季成長必須達到 6.7%，不過社會經濟計畫部長 Ernesto Pernia 仍充滿信心，週四表示此一目標是可以實現的。

由過去的情況，菲律賓通常在第 4 季增長較快，因為 1000 萬海外菲律賓勞工匯款回國，幫助了聖誕節的消費。不過 Pernia 認為，外部因素可能損害經濟成長，因為美中之間的貿易戰，對菲律賓在內的全球經濟都是最大的威脅。

Capital Economics 亞洲經濟學家 Alex Holmes 認為，菲律賓增長反彈的表現可能不會持續，重點在於消費要繼續以適當的速度增長，這在一定程度上受益於通貨膨脹率的急劇下降，這使消費者的購買力增加。

菲律 9 月出口受到 6 個主要貿易夥伴需求下降的影響，出現 6 個月來首次收縮，儘管基礎設施支出增加，9 月進口卻連續第 6 個月萎縮。

在通膨穩定的情況下，菲律賓中央銀行今年已 3 度降息，將基準利率下調至 4.0%。央行還將銀行的準備金要求降低了 400 個基點，降至 14%，以試圖向金融系統注入資金。

不過央行總裁 Benjamin Diokno 表示，在 11 月 14 日的下次政策會議之前，貨幣寬鬆政策已經結束。