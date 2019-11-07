聯詠明年挾雙引擎 外資目標價最高看至260元

外資出具報告指出，驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 明年觸控暨驅動整合 IC、OLED 驅動 IC 將繼續成長，雙引擎驅動下，明年營運可望再續強，外資估，聯詠明年營收將維持雙位數成長，突破 700 億元大關，毛利率則成長 3 個百分點至 39%，每股純益上看 16 元，維持買進評等，目標價最高上看 260 元。

外資指出，明年市場將迎來兩個趨勢，包括 HD 高解析度需求提升，及功能性手機轉智慧型手機的升級潮，帶動觸控暨驅動整合 IC 的市場持續成長，更重要的是，觸控暨驅動整合 IC 自第 3 季旺季後，銷售單價已趨穩。

外資認為，中國 OLED 產能持續開出，加上韓國供應商不構成威脅，聯詠 OLED 驅動 IC 的市占率可望顯著成長，明年上半年前，不會有價格受壓情形，毛利率估將優於觸控暨驅動整合 IC。

此外，聯詠指出，COP (塑膠基板覆晶封裝) 需求仍是 2020 年上半年的主流，並預計明年需求約與今年相似，外資也表示，COF (薄膜覆晶封裝) 需求已在今年達高峰。

不過，聯詠對大尺寸驅動 IC 展望較保守，預計中國農曆過年或東京奧運有助大尺寸驅動 IC 需求回溫，但截止目前為止，仍沒有相關復甦的跡象，故外資維持 260 元的目標價，同為買進評等。