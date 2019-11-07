大客戶提前拉貨 旺宏10月營收寫近3個月低點

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公告 10 月合併營收 36.66 億元，由於大客戶將原定 10 月出貨的訂單，提前於 9 月拉貨，與過往軌跡不同，導致營收月減 27.8%，年減 5.9%，為近 3 個月低點；前 10 月累計營收 290.81 億元，年減 8.7%。

在 ROM 出貨旺季帶動下，旺宏第 3 季存貨金額已由第 2 季的 188.67 億元，大幅下降至 151.26 億元，甚至低於去年同期的 171.6 億元水準，第 3 季存貨損失已大幅減少。旺宏表示，隨著存貨持續去化，且第 4 季也是傳統旺季，存貨損失估列應不會再大幅增加。

展望第 4 季，旺宏董事長吳敏求指出，今年大客戶任天堂改變出貨策略，將原先預定 10 月的訂單，提前在 9 月拉貨，與往年軌跡不同，因此第 4 季 ROM 營收將較第 3 季減少，但 NOR Flash 與 SLC NAND Flash 目前需求佳。並看好 NOR Flash 價格將持穩，SLC NAND Flash 則估持穩或微幅跌價。

旺宏採用 19 奈米的 SLC NAND Flash 已於第 3 季末正式量產，目前月產能 1.2 萬片，第一批產品已供貨美國機上盒大客戶。吳敏求表示，目前 19 奈米 SLC NAND 出貨順利，且客戶反應佳，雖然受到美中貿易戰不確定因素影響，對明年展望難以預估，但對明年 19 奈米出貨非常有信心。

旺宏第 3 季在存貨跌價損失大幅降低下，毛利率持續回溫，回到 30% 水準，營益率也季增達 9 個百分點，稅後純益 18.53 億元，季增 6.03 倍，年減 3%，每股純益 1.01 元，為今年高點；前 3 季稅後純益 22.58 億元，年減 63.14%，每股純益 1.23 元。