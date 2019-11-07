中保成立保創科技 3年後叩關資本市場

中興保全 (9917-TW) 科技集團自今年 7 月正式更名後，全力開發智慧城市、智慧校園、智慧園區等市場。為提升競爭力，集團內「台濼控制工程」、「競日消防」，以及「中保防災科技」3 家公司整併為「保創科技股份有限公司」，中保指出，預估保創科技未來可為集團帶來可觀營收，目標 3 年後掛牌上市。

保創科技由董事長林磊帶領，執行長周興國表示，保創扮演串接中保科技和國產實業 (2504-TW) 兩大集團攜手合作的最佳橋樑。

其中，國產的建材履歷廣受各大建設公司和廣大消費者信賴，明年第 1 季即將量產具「環保耐震」優異特性的輕質磚；中保則能提供更全面智慧生活服務，也就是，建築物從混凝土澆築、相關建材的使用、機電消防工程建置，到使用中保無限 + 智慧系統，兩大集團作戰，全面搶攻市場。

周興國說，保創科技可為業主創造利多，如建立「工地智慧管理平台」，藉由臉部、指紋辨識管制門禁，不只能處理人員管控考勤，就連工地內不同區有多少工人，也可依人員身分如機電、鋼筋、水泥工作分類。另外透過監視系統、車牌辨識，業主可看到每個工地現場與車輛進出實景，達到智慧工地的效率管理。

同時，有別於業界處理機電工程時，多將弱電、消防委外分包，導致施工過程中常發生不同系統介面、管線整合上的問題，影響工程進度，甚至發生後續維修保養「找不到廠商負責」的窘境。保創科技將機電、消防、防災整合成一條龍的總包服務，解決工程配合需求等問題。

保創科技機電事業處總經理金孝唐指出，中保累積了豐富的智慧建築的機電布建經驗，在弱電監控設備上，可針對安全、影像、物業、停車場等四大面向進行管理，也可以對智慧大樓、環境資通訊進行監控；消防事業處總經理鄧經忠補充，保創科技代理進口火警受信總機，有氣體與撒水泡沫滅火器與即早火災偵測設備，從規劃設計、預算製圖到施工保固，所有消防建置一次到位。

此外，保創擁有橋梁監測、水位偵測、地震預警、學校空污監測新風機等技術，並創造業界唯一的「全面向服務」，包括淡海輕軌全線及行政中心、機場的火警受信總機光纖網路聯線、自動滅火設備等、目前正在興建中桃園平鎮第一公有市場與平鎮文化公園地下停車場都是保創科技的實績。

此外，也有不少商辦大樓、大型商場等客戶詢問中，包括公共工程、社會宅、智慧宅，還有政府積極推動的危老重建，都是保創科技的目標市場；周興國透露，中保科技集團每年平均打造上百棟智慧建築的堅強實績，預估保創科技未來可為集團帶來可觀營收，目標 3 年後股票上市。