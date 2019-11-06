日股愈漲日圓反而愈跌 原來都是海外對沖基金惹的禍？

市場對美中貿易談判、英國脫歐的樂觀情緒升高，減少避險需求，使得過去一個月來，日圓成為表現最差的主要貨幣，但還有另一個拖累日圓走勢的因素，那就是外資增加了對日股的投資。

由於海外基金湧進日股交易，但又不願同時承擔匯率風險，因此選擇套期保值來對沖外匯波動帶來的風險，透過定期到期的遠期合約賣出日圓，而隨著日股上漲，不得不加大對沖力道，又使得日圓承受額外的壓力。

三菱日聯摩根士丹利證券公司首席投資策略師 Norihiro Fujito 表示，日本股市中大多數外國投資者都是對沖基金，他們進行股票交易而以日圓套期保值進行避險，成為影響日圓匯率的重要原因，因為日本股市擁有足夠的流動性和完善的高頻交易基礎設施，是個進行短期交易的好地方。

日本交易所集團的數據顯示，目前海外基金在日本股市持股比重已達 60% 以上，至少是 2005 年以來最高水平；在衍生商品市場所占比重更高達 80%，主導市場的地位更為明顯。

外資在日本股市持股比重達 60% 以上。(來源：日本證交所及 Bloomberg)

前日本央行官員、現任 MUFG 分析師 Takahiro Sekido 表示，這些海外對沖基金通常會避免同時承擔股票和匯率風險，而這些以日圓套期保值的避險動作，已加深了日圓和日股之間的負向連動，也就是日股愈漲，而日圓就愈跌。

瑞穗證券駐東京首席外匯策略師 Kengo Suzuki 表示，股市很容易波動 10%，甚至 20%，因此需要相對提高或降低貨幣對沖。

東京外匯市場委員會的數據顯示，自 2006 年以來，總部位於東京的銀行與離岸市場參與者之間的貨幣套期保值交易增加了一倍以上。

瑞穗證券 (Mizuho Securities Co) 駐東京首席外匯策略師鈴木健吾 (Kengo Suzuki) 表示：「股市很容易波動 10%、20%，因此貨幣對沖需要相應提高或減少。」

隨著日圓套期保值交易增加、避險需求的減少及日本央行寬鬆的貨幣政策，過去一個月來日圓兌美元匯率下跌了 1.9%，周三來到 109.03 附近。

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