沙烏地阿美IPO定案 投資人需注意的二大重點

沙烏地阿拉伯國家石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 於週日 (3 日) 確定重啟 IPO 案，並以豐富之石油儲量、高自由現金流量、及低負債比率等優勢吸引投資人，但分析師認為，IPO 細節仍待確定、石油價格變動、以及公司與沙國政府之間權利金協議等因素，仍需投資人審慎考量。

沙烏地阿美於週日 (3 日) 確定重啟遞延多次之 IPO 案，預計於 11 月 9 日發布 IPO 公開說明書，若獲准上市，則將於 12 月在當地證交所 (Tadawul) 掛牌，上市估值達 1.5 兆至 2 兆美元。

根據週日發布之資料顯示，沙烏地阿美擁有 2268 億桶石油 / 天然氣液體儲量，遠超過埃克森美孚於 2018 年底公布之 243 億桶儲量。沙烏地阿美之儲量開採年限為 52 年，亦超過埃克森美孚之 17 年。另外，沙烏地阿美去年每日產油量為 1360 萬桶，高於埃克森美孚之每日四百萬桶。

財務數據方面，沙烏地阿美 2019 年前三季淨利為 681.9 億美元，高於埃克森美孚之 87 億美元。另外，沙烏地阿美預計於 2020 年發放股利至少 750 億美元，高股利對於投資人而言亦具很大吸引力。

儘管沙烏地阿美為全球獲利最豐厚的企業之一，且預估將可能成為全球市值最高之上市公司，部分分析師認為投資人仍有下列二點須審慎考量：

1. IPO 細節尚未確定：

沙烏地阿美於週日表示：「最終 IPO 定價、待售股數及比率將於詢價期間結束時公布。」

根據外電報導指出，沙烏地阿拉伯將約釋出沙特阿美股份之 5% 公開銷售，1%-2% 將於當地證交所上市，剩餘部分則在之後考慮於國際交易所上市，紐約、倫敦、香港、及東京等地交易所皆有意爭取，最終估值以及國際掛牌上市地點，皆對於投資人反應及上市後股價走勢將有重大影響。

2. 油價波動：

石油價格於 2014 年中起，受到全球供給過剩，以及需求不振之影響，造成油價跌落，而近期因美中貿易戰等國際不確定因素，亦將影響石油價格及沙特阿美之獲利能力。

另外，投資人亦應注意沙烏地阿美與沙國政府之間簽訂之權利金協議，根據協議，自 2020 年起，當布蘭特原油價格每桶低於 70 美元時 (目前約為每桶 62 美元)，應付之權利金比率由原本的 20% 調降至 15%。

但是，若布蘭特原油價格每桶高於 70 美元時，權利金比率則由原本的 40% 調升至 45%，因權利金協議，使投資人較無法享有因油價上漲而產生之利得，此因素亦將影響投資人參與 IPO 之反應。