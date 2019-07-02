傳沙特阿美IPO案再啟動 沙國王儲：估2020年底掛牌

據知情人士透露，沙烏地阿拉伯國家石油公司沙特阿美 (Saudi Aramco) 正在與多家投資銀行接洽，在數個月的擱置後，再度準備重啟超大規模的初次公開上市 (IPO) 計畫。

彭博社報導，該知情人士指出，沙特阿美正與數家投資銀行討論，在 IPO 準備工作中要擔任哪些不同的任務。而 IPO 的細部工作可能會在今年下半或明年年初開始加快步調。

沙特阿美是全球獲利最豐厚的企業之一，其上市計畫從 2016 年開始準備時就受到各界矚目。沙烏地阿拉伯希望逐步脫離該國對石油的高度依賴，因而打算透過 IPO，釋出沙特阿美 5% 股份來募集高達千億美元的資金，來助其完成經濟改革計畫。

這件重新啟動的 IPO 案，未來仍會有許多阻礙。沙國希望讓沙特阿美估值最終達到 2 兆美元，但能否達成尚未可知。況且，外界咸認石油產業對全球氣候暖化現象要負一定的責任，而法人卻又高額投資石油業，輿論壓力和油價走低，可能都會影響市場對沙特阿美股票的需求程度。

沙國王儲薩爾曼 (Mohammed Bin Salman) 有意讓沙特阿美在紐約證交所掛牌，但其顧問則擔心在美掛牌會有風險。稍早薩爾曼接受媒體訪問時仍重申，IPO 將定在 2020 年底或 2021 年初進行。

沙特阿美的準備工作已經進行兩年有餘，但在 2018 年的 8 月底正式宣布暫緩 IPO，因為該公司以 690 億美元戰略收購沙國石化巨頭 Saudi Basic Industries Corp. 股權。沙特阿美打算等這筆收購全數完成後，才繼續推動 IPO 案。

原本承辦沙特阿美 IPO 案的投資銀行包括 Evercore Inc.、Moelis & Co.、匯豐 (HSBC Holdings Plc)、摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.)、摩根史坦利 (Morgan Stanley) 等，但目前還不確定是否會有新的銀行加入，而沙特阿美的 IPO 時程也都還沒有正式敲定。

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