美10月ISM非製造業PMI優預期 服務業景氣自3年低點回升

週二 (5 日) 美國供應商管理協會 (ISM) 公布 10 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 報 54.7，高於市場預期 53.5 與上月終值 52.6，顯示美國服務業自三年景氣低點反彈，美國經濟正呈現穩定且適度增長。
與此同時，另一景氣調查機構 IHS Markit 亦公布 10 月綜合 PMI 和服務業 PMI，綜合 PMI 報 50.9，較上個月的 51.0 微幅下滑。
IHS Markit 服務業 PMI 則報 50.6，低於前月的 50.9，商業活動增長創下 2016 年 2 月以來最大跌幅。
十月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 57.0，前值 55.2
- 新訂單指數報 55.6，前值 53.7
- 僱傭指數報 53.7，前值 50.4
- 供應商交貨指數報 52.5，前值 51.0
- 存貨指數報 50.5，前值 53.0
- 原物料價格指數報 56.6，前值 60.0
- 未完成訂單指數報 48.5，前值 54.0
- 新出口訂單指數報 50.0，前值 52.0
- 原物料進口指數報 48.5，前值 49.0
- 庫存景氣指數報 57.0，前值 58.0
根據 ISM 數據，商業活動生產指數、新訂單、就業以及供應商交貨等指數皆優於上月數值，市場分析，這將有助於緩解市場對於製造業普遍疲軟、可能因此拖累其他部門的憂慮。
而其中 ISM 就業指數自上個月跌至五年低點後，10 月回升至 53.7，主要原因在於企業持續增加僱傭。
此外，就業指數回升與上週樂觀的非農就業報告相符合，該報告顯示上個月新增非農就業報 12.8 萬人，大幅優於市場預期的 7.5 萬人。
而受到貿易戰與全球市場疲勢持續影響業務，本月的新出口訂單指數創下兩年多來新低，進口指數也進一步下滑。