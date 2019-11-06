美10月ISM非製造業PMI優預期 服務業景氣自3年低點回升

週二 (5 日) 美國供應商管理協會 (ISM) 公布 10 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 報 54.7，高於市場預期 53.5 與上月終值 52.6，顯示美國服務業自三年景氣低點反彈，美國經濟正呈現穩定且適度增長。

與此同時，另一景氣調查機構 IHS Markit 亦公布 10 月綜合 PMI 和服務業 PMI，綜合 PMI 報 50.9，較上個月的 51.0 微幅下滑。

IHS Markit 服務業 PMI 則報 50.6，低於前月的 50.9，商業活動增長創下 2016 年 2 月以來最大跌幅。

上圖為 Markit 服務業 PMI 走勢，下圖為 ISM 非製造業 PMI 走勢 (圖：Zerohedge)

十月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 57.0，前值 55.2

新訂單指數報 55.6，前值 53.7

僱傭指數報 53.7，前值 50.4

供應商交貨指數報 52.5，前值 51.0

存貨指數報 50.5，前值 53.0

原物料價格指數報 56.6，前值 60.0

未完成訂單指數報 48.5，前值 54.0

新出口訂單指數報 50.0，前值 52.0

原物料進口指數報 48.5，前值 49.0

庫存景氣指數報 57.0，前值 58.0

ISM 非製造業採購經理人細項指數 (圖：美國供應商協會)

根據 ISM 數據，商業活動生產指數、新訂單、就業以及供應商交貨等指數皆優於上月數值，市場分析，這將有助於緩解市場對於製造業普遍疲軟、可能因此拖累其他部門的憂慮。

而其中 ISM 就業指數自上個月跌至五年低點後，10 月回升至 53.7，主要原因在於企業持續增加僱傭。

此外，就業指數回升與上週樂觀的非農就業報告相符合，該報告顯示上個月新增非農就業報 12.8 萬人，大幅優於市場預期的 7.5 萬人。

而受到貿易戰與全球市場疲勢持續影響業務，本月的新出口訂單指數創下兩年多來新低，進口指數也進一步下滑。