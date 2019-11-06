難怪Fed三度降息 美國一年期通膨預期已再創新低

根據聯準會 (Fed) 紐約分行週二 (5 日) 最新出爐的數據顯示，美國消費者 10 月份一年期通膨預期再度下滑，且驚現跌至該調查創立以來的歷史最低水平，市場分析，也難怪聯準會 (Fed) 於今年內一改鷹派態度，急於在年內降息三碼。

註：紐約 Fed 的通膨預期調查，主要統計樣本為美國全國的 1300 個家庭戶長，每位受訪者參與調查之時間長達 12 個月，而當每個月有受訪者離開調查時，也會同步補進新受訪者參與調查。

自今年年初以來，美國消費者對通貨膨脹的預期即持續下降，根據聯準會紐約分行週二 (5 日) 公佈的 10 月通膨預期調查顯示，受訪者對於 2020 年通膨預估中值已下滑至 2.3%，低於 9 月份時的 2.4%；另外，針對三年後的通膨率預估中值則持平於 2.4%，維持 9 月份的低位。

紐約 Fed 通膨預估走勢 (圖片: 紐約 Fed 官網)

今年 Fed 已三度進行降息，以保護美國經濟免受全球經濟放緩所拖累，而美國遭受長達 16 個月的美中貿易爭端，事實上製造業 PMI 已顯著出現放緩，甚至 ISM 製造業 PMI 已跌入 50 以下的景氣衰退區間。

市場分析，雖然貨幣寬鬆政策能抵制低通膨，但低利率也令 Fed 官員感到擔憂，因為這麼一來，Fed 能用來應對下一次經濟衰退的降息空間，就顯得非常有限。

美國舊金山 Fed 總裁戴利 (Mary Daly) 週一 (4 日) 亦曾表示，美國聯準會三度降息使美國經濟更有承受全球經濟放緩的風險的能力，但她擔心如果 Fed 在不久的將來無法達到其 2% 的通膨目標，通膨預期將會再度下降。