施羅德景氣預測：明年投資必備美元、黃金兩大避險組合

全球央行接力釋放熱錢，地緣政治與貿易摩擦持續干擾金融市場，施羅德投信認為，儘管聯準會持續降息，但美元仍有一定優勢，明年仍可持續作多美元與黃金。

施羅德今 (6) 日舉行明年投資十大預測，這是施羅德連續第 7 年由亞洲資產團隊最高主管為台灣投資人把脈，回顧過去 6 年預測準確率平均約 6 成。

施羅德投資亞洲多元資產團隊主管 Patrick Brenner 表示，明年投資市場風險仍在，建議投資仍需列入避險資產，其中美元與黃金仍是避險首選，回顧過去八次當美股 S&P 500 指數跌幅超過 10%，黃金平均仍有 11% 的報酬率。

受惠於美中貿易談判局勢和緩，全球央行量化寬鬆，帶動全球股市上揚，但也引發漲多壓力風險，但 Patrick 認為，全球央行貨幣寬鬆，資金將進一步推動全球股市，而美國比起歐洲、日本央行仍具一定降息空間，預料美股將持續受到資金青睞。

Patrick 表示，美國總統川普執政讓全球進入新的不確定性年代，但市場似乎也已經逐漸習慣這種不確定，也因此地緣政治對市場的影響有愈來愈消退的趨勢，以陸股為例，上證指數下半年對於各種政治消息的波動，遠不如上半年來得高。

根據施羅德投資集團對美國景氣的預測，美國走入衰退的機率逐步升高，加上今年 8 月出現 2 年期公債與 10 年期公債殖利率倒掛，讓景氣衰退聲浪不絕於耳，但值得注意的是，過去 30 年來出現幾次殖利率倒掛後，景氣尚需經過 10 到 24 個月才會真正進入衰退，在此之前股市通常會來到更高點，顯示明年股市仍有不少機會。