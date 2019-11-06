全民瘋ETF，元大智能平台一站搞定投資人交易、配置需求。

指數化投資的概念自 1970 年代推出以來，在短短數十年間成長快速，其中 ETF 成本低、流通性佳、分散投資… 等特性，更廣受投資人喜愛。尤其近年來，ETF 不斷推陳出新，除了傳統 ETF 外，更發展出槓桿、反向、Smart Beta 等不同策略。針對蓬勃發展的 ETF 市場，國內 ETF 龍頭元大投信更利用金融科技，推出亞洲首家多元 ETF 投資策略平台，提供全方位的 ETF 解決方案，讓投資人不論是布局市場、商品，或行情多空操作，都可落實自己的投資策略，甚至擬定想要的投資組合達成退休規劃。

亞洲首家多元 ETF 投資策略平台 解決投資人痛點

對許多人來說，當國際環境情勢混沌不明，市場雜音甚囂塵上之際，與其費心選股，還不如擁抱 ETF 來得可靠；也因此簡單易懂、分散持有的概念，成為目前最熱門、且受市場歡迎的投資工具。不過，要真正將 ETF 長短線配置及多空策略發揮到極致，實務操作上卻不容易。

主要原因，是國內 ETF 產品種類繁多，不僅有股、債、外匯可選，涵蓋區域更是遍布海外主要市場，甚至有石油、黃金、白銀等商品 ETF；另外，有別於一般共同基金只能看好做多，現在 ETF 也提供多空雙向選擇，甚至可依據多空程度，透過槓桿倍數完成配置。一般人光是熟悉 ETF 產品都來不及，更遑論利用 ETF 槓反特性，靈活參與市場變化，或進行長線資產配置。

有鑒於此，國內 ETF 龍頭元大投信於 2017 年底，推出元大 ETF-AI 智能投資平台，不僅是全亞洲第一家多元 ETF 投資策略平台，透過大數據及機器學習，不只能有效降低人為判斷的不足，更能滿足投資人對於交易、避險甚至是資產配置規劃等多項需求。

系統化評估 提供投資人交易策略、資產配置多項需求

其中「事件投資策略」及「智能投資組合」兩大功能，可提供投資人完整的 ETF 解決方案。即 ETF 不再只是單一商品，而是一套經過評估、有系統邏輯的投資組合。

首先「事件投資策略」部分，共有四個項目可選擇，分別是台股及陸股、穩健型、多元型、及石油黃金；透過市場變化，智能投資平台可提供最及時的策略建議。舉例來說，今年 7 月初，黃金與白銀的價格比值達 92.53，創下 26 年新高，而統計自 2000 年起，金銀比值超過 80 的次數共四次，回測突破 80 後一年白銀表現，都有一波明顯漲幅，平台便建議投資人可留意白銀 ETF 布局機會。

元大 ETF-AI 智能投資平台團隊指出，白銀 ETF 投資策略推出後，短時間內果然出現二成左右漲幅，對偏好依據市場動態，進行交易策略的投資人來說，是相當好用的工具。至於「智能投資組合」部分，更可依照個人理財目的、交易特性及風險屬性，找到與投資人最速配的 ETF 組合。

例如，投資人選定以「退休理財」作為投資目的後，平台就會依據投資人提供的資料，推薦 ETF 資產配置，並詳細列出商品名稱，股債、外匯及商品投資比重，及布局區域占比，另外還有該配置整體年化波動度、貝他值及夏普值等數據；最特別的是，平台會將該投資組合每日績效與基準指標走勢做對比，每天更新，以利投資人掌握最新動態，績效透明程度為業界少見。

元大 ETF-AI 智能投資平台團隊表示，對一般投資人來說，ETF 代表市場均衡走勢，比起個股表現相對容易預估。而「每天忠實呈現實盤績效」目的，在方便投資人了解投資組合的績效與風險變動狀況，元大投信持續投入 AI 演算法與量化技術，目前也已取得三項智能投研相關專利。

由於 ETF 多空方向兼具，且資產擴及股票、債券、商品、外匯，投資型態更包含原型、槓桿、反向與 Smart Beta；元大 ETF -AI 智能投資平台除了依據客戶風險屬性與市場狀況，適時提供「更客觀」的投資建議外，更有優化數據查詢、及知識教育服務，提供投資人全球重要數據查詢及理財相關知識，堪稱是人與機器充分合作的展現，也是 ETF 浪潮下投資人交易最得力的幫手。

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