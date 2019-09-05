軟銀、安謀等成立新公司 衝大數據拼行銷

日本排名第 3 的行動通訊業者軟銀 (SoftBank)(9434-JP)，與半導體設計大廠安謀控股 (ARM Holdings) 旗下的 Arm Limited，以及博報堂 DY 控股 (2433-JP) 旗下的博報堂 3 家公司，於 5 日時宣布，將針對法人市場成立一家，活用大數據來支援行銷活動的新公司。

(圖片：Investing.com)

新的公司名稱叫做「INCUDATA Corp.」，結合了軟銀的匿名化資料及最新技術，還有博報堂所擁有的多樣化消費者資料，再加上 Arm 所提供的顧客資料平台「Arm® Treasure Data™ enterprise CDP」，在 3 家公司的資源與技術分析技術的活用下，為顧客提供量身打造的行銷業務支援，還有在商品企劃、業務、製造、物流等，整體事業都能更有效率。業者表示，具體來說，提升集客效率並增加優質客戶都是可以期待的。

Arm 所提供的「Arm Treasure Data eCDP」，曾在行銷技術的全球最大獎項「Marketing Technology Awards」當中，獲得 2019 年的「最優秀顧客資料平台」獎。以大企業為主，在日本國內外共有超過 400 家企業導入這套系統。

新公司的資本額為 20 億日圓，預定在 2019 年 10 月 1 日開始營運。公司社長將由軟銀公司數位行銷事業統括部長的藤平大輔擔任。

軟銀的今井康之副社長強調「今後的企業活動，活用資料來持續進行變革是非常重要的，沒有跟上這波浪潮的企業，在最後終將衰退」。