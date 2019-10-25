空置率過高 WeWork擬退出中國、印度及拉美市場

外媒指出，陷入經營困境的全球最大分享辦公室業者 WeWork 計劃退出中國、印度和拉美大部分市場，目前已開始關閉中國等地的部分辦公室，未來暫以美國、歐洲和日本等地區業務為主。

根據報導指出，10 月份 WeWork 的整體入住率已降至 78.1%，9 月份則為 79%。以大中華地區來看，香港的空置率為 22.1%、上海為 35.7%、深圳為 65.3%，西安則高達 78.5%。WeWork 的中國子公司去年的估值約為 50 億美元。

面臨多事之秋的 WeWork，在軟銀砸下 95 億美元金援取得公司控制權後，立即傳出人事改組。首先計劃裁減 4000 職位，相當於總員工人數近三成，當中 1000 名是清潔工等層級較低的僱員，並準備將這些職缺改為外派。

在軟體接管之前，WeWork 高層已相繼離職，裁員和節省成本的政策已經重傷員工的士氣。

(圖片: AFP)

不過拿下 Wework 控制權的軟銀情況也是同樣顛簸，旗下的願景基金 (Vision Fund) 計劃目前價值至少減少 50 億美元，最高可能達到 70 億美元，反映出其所持有的一些大型資產估值萎縮，當中包括 WeWork 和 Uber。

消息指出一位不願具名的知情人士稱，軟銀 11 月 6 日公布季報時將可能將公布這一資產減損消息。

不過，軟銀和願景基金的代表均對資產減損消息拒絕評論。