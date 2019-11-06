兩強結盟 AMD與聯想共創雙贏

利用 Intel (INTC-US) 缺貨之際，AMD (AMD-US) 近期在處理器產業重新回到過去與 Intel 相抗衡的時代，特別是新款 7 奈米 Ryzen 處理器在市場受到越來越多關注，而 PC 及 NB 製造大廠聯想在 Ryzen 3000 系列推出後與 AMD 達成了深度合作協議，並推出聯想 AMD Yes 家族系列產品。

Intel 即使在 10 奈米已經順利進入量產，但 14 奈米產品缺貨的情況至今仍沒有得到完全解決，市場依舊情況持續，這已打亂不少 NB 大廠的步調。

反之，AMD 抓住這個時機點，推出新款 Ryzen 系列，使其在 NB 市場的能見度逐漸提升。國際市調機構 Mercury Research 調查數據顯示，今年 AMD 行動平台處理器在第二季的市場比重為 14.1%，年增 5.3%，月增 1%，表現相對較佳。

此外，從 Gartner 公布的 2019 年第三季全球 PC 出貨量顯示，在全球 PC 出貨量整體呈現下滑的大環境下，聯想依然能維持第一，市場比重達 24.7%。為了拋開與其它各廠的差距，聯想看準 AMD 與 Intel 之間此消彼長的關係，立即與 AMD 進行策略結盟。

(資料來源: Gartner, 鉅亨網製表) Q3 全球 PC 出貨量及市占 (出貨量單位: 千台)

不管對於 AMD 還是聯想而言，它們的合作無疑是想創造雙贏的局面。聯想透過與 AMD 合作能夠讓聯想為用戶提供更多高性價比的 NB 產品，另一方面，與聯想結盟也能促進 AMD 在行動處理器市場上比重的提升。

在聯想與 AMD 的戰略合作之下，聯想今年下半年的新產品發表可以說是接二連三，其中以旗艦機種聯想小新 Pro 13 是極具代表性的一款，它有著全新的 Ryzen 3000 系列處理器、2.5K 廣色域 IPS 螢幕、全金屬輕薄機身、超長續航電力、遊戲等級散熱處理等多項革命性的設計，一推出便成為 NB 市場上吸睛焦點。

除了聯想小新 Pro 13 之外，聯想與 AMD 還共創小新 Air 14 Ryzen 版、天逸 310S、聯想刃 7000P 等高性價比產品，也取得不錯的銷售量和口碑。

在雙十一來臨之際，聯想與 AMD 選擇在這個時間點發布聯想 Yes 家族有著重要的戰略意義。在聯想與 AMD 強化合作之下，聯想不僅和 AMD 共同打造大品牌 YES NB 家族，透過雙強結盟，AMD 也可利用聯想這個品牌，持續分搶 Intel 市占版圖。