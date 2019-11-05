香港10月PMI跌至39.3 業務活動量創21年來最高跌速

週二 (5 日)，IHS Markit 發布香港 10 月採購經理人指數 (PMI)，由於政治動盪持續，本月業務量與新增銷售額雙雙萎縮，私營經濟陷入低迷，景氣下滑至 2008 年 11 月以來最低水平，業務活動量更在 10 月創下 21 年以來最高下跌速度。

IHS Markit 數據指出，經季節性調整後，香港 PMI 指數由 9 月份的 41.5，進一步跌至 39.3，大幅低於 50 景氣分水線，私營經濟景氣度下滑至 2008 年 11 月以來最低。

(圖：IHS Markit)

根據資料顯示，政治動盪因素持續打擊該地經濟活動，其中又以零售業與旅遊業受創最劇，企業大幅消減採購活動與商品庫存，私營經濟業務活動量更在本月創下 21 年以來最高跌速。

此外，用以衡量企業信心的經營預期指數更跌至歷史新低，調查數據顯示，越來越多業者認為，未來一年的業務活動量會持續下跌，企業對於示威活動和美中貿易談判僵局依舊感到擔憂。

IHS Markit 首席經濟學家 Bernard Aw 表示，受政治動盪與貿易談判局勢影響，企業經營深受嚴重打擊，來自中國的需求出現久違萎縮，企業新訂單量大幅縮減，顯示商家對於香港貿易前景感到悲觀。

Bernard Aw 指出，隨著香港經濟日益嚴峻，港企不但需要消化上升的成本，還需透過折扣來驅動銷售，這使得企業經營信心創下 7 年新低。