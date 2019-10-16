貿易戰衝擊 華為、聯想筆電市占排名恐下滑

DIGITIMES Research 今 (16) 日指出，受貿易戰衝擊影響，預期 2020 年多數筆電品牌廠業者出貨都將衰退，其中華為受美國禁運影響，排名將倒退 1 名，至第 9 位，聯想也恐因中國總經環境不佳，及海外產能布局落後，將成為前 5 大業者衰退最多者。

DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫表示，今年筆電市場因貿易戰因素，造成廠商提前備貨、加上商務市場與 Chromebook 表現不弱，預期今年全年出貨將達 1.55 億台、年增 1.6%，但 2020 年受到美國將對中國製筆電課徵 15% 關稅影響，造成筆電品牌成本提高、出貨力道降低，預期 2020 年全球筆電出貨達 1.51 億台、年減 2.5%。

蕭聖倫進一步指出，雖然 2020 年處理器產能短缺問題可望獲得解決，但 2021-2022 年貿易戰恐繼續升溫，筆電課稅幅度恐從 15% 升到 25%，現階段輸美產品產能仍先以台灣為主，但廠商積極尋找成本更低的新製造聚落，預期調整期間筆電出貨仍將處於衰退格局。

另一方面，超微 (AMD) 與 ARM 架構業者，透過台積電 (2330-TW) 製程，降低筆電處理器成本，加上新作業系統、雙螢幕及 5G 等趨勢，蕭聖倫表示，2024 年可望帶動筆電市場反彈，不過在貿易戰影響下，預期 2019-2024 年全球筆電出貨年平均成長率為 - 0.8%。