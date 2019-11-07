〈財報〉聯想Q2毛利改善 純益年增20% 略優預期

週四 (7 日) 聯想集團在港股午盤休市期間公布會計年度 Q2 財報，營收成長 1%，創下連續 9 個季度成長的佳績，但不如市場預期；而毛利率持續改善，帶動純益年增 20%，則優於市場預期。截至中午收盤，聯想股價收在 6.01 港元，暫跌近 1%。

資料來源: 東方財富網, 聯想集團股價日線走勢

財報關鍵數據摘要:

第二季營收 135 億美元，年增 1%，市場預估 137 億美元。

第二季歸屬股東純益 2.02 億美元，年增 20%，市場預估 2.01 億美元。

第二季稀釋後 EPS 0.0162 美元，較去年同期成長 0.0022 美元。

第二季毛利率 16.1%，較去年同期成長 2.7 個百分點。

前二季營收 260 億美元，年增 3%。

前二季歸屬股東純益 3.64 億美元，年增 48%。

前二季稀釋後 EPS 0.0294 美元，較去年同期成長 0.0088 美元。

前二季毛利率 16.3%，較去年同期成長 2.8 個百分點。

計劃會計年度上半年將配息每股 0.063 港元，年增 5%。

資料來源: 官方財報

公司展望：

聯想表示，雖然數據中心收入減緩壓抑整體營收表現，但虧損幅度減少，且 PC 和智慧設備業務持續受惠於高增長的帶動，並取得更高市佔率，其中，PC 出貨量創新高，優於市場整體成長率達 8 個百分點。

同時手機部門連續 4 個季度保持獲利，該部門純益創下收購摩托羅拉行動業務以來的新高。

法人觀點

光大證券指出，聯想 PC 業務相對於宏碁與華碩，更能受惠於產業回溫及結構升級的趨勢，有機會維持穩定增長。而行動業務方面則需要嚴控成本，以保持在損益兩平點之上。

至於 IDC 業務，光大證券表示，聯想正拓展該產業高成長的次領域，創造出中長期的營運潛力，以保持未來業績能平穩成長。預估 2020 年會計年度純益可達 7.47 億美元。