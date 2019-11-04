〈每週CFTC報告〉投機者連4週減少美元多單、仍看空日圓

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，美元指數投機商連續第 4 周減少了看漲押注，並將總體美元看漲部位降至 10 週以來最低。墨西哥披索看多部位本週大增，躍升至 22 週來最看漲的水平。日圓仍繼續看貶，但本週淨空單增加的口數相對前兩週較小。

美元指數

截至 10 月 29 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單減少 1701 口，至 2.9 萬口，是連續第 4 週減持，並將淨空單壓低至近 10 週的新低。

美元指數變化 (圖表取自 countingpips.com)

本週美元多單共減 3650 口，至 3.7 萬口，不過空單投注也減少 1949 口，至 7674 口。目前美元整體仍看漲，但看漲押注略低於今年平均的 30726 口。

其他貨幣

本週有 3 種貨幣出現萬口以上的變化。最明顯的轉變是墨西哥披索，在先前連 3 週看多部位減少之後，本週淨多單大增 1.5 萬口，占比增加 14% 以上，推升看漲押注至 12.8 萬口，寫近 22 週的高點。

(圖表取自 countingpips.com)

加元投機者連續第 3 週提高看漲押注，這 3 週共增加了 3.8 萬口淨多單，使目前看多水位為 97 週以來最高。加元在 7 月 2 日從看跌轉為看漲後，已連續 18 周處於看漲區域。

過去兩周中，英鎊投機者大幅削減了看跌押注，本週淨空單減少 2 萬口。自 9 月 17 日以來，英鎊的部位已連續 7 週改善，將空單減至 22 週以來的低點。

日圓部分變化不大，淨空單增 1533 口，至 1.9 萬口。

原油

大型能源投機商本週在 WTI 原油期貨市場上，繼續提高看漲部位。淨多單大增 1.7 萬口，至 38.3 萬口。

WTI 原油 (圖表取自 countingpips.com)

投機者連續第 4 週減持多頭後，如今連 3 週加碼看漲，本週的多頭增加後，看漲部位仍連續 5 週低於 40 萬口，也略低於今年平均淨多單 39.8 萬口的水準。

黃金

投機者本週連續第 2 週加碼看漲黃金部位，在連續 3 週壓低多頭部位之後，本週投機者增加了看漲押注，淨多單增 1.2 萬口，至 27.6 萬口。

黃金部位變化 (圖表取自 countingpips.com)

在上週之前，在 3 週內投機者降低多頭水位約 6 萬口，如今連兩週重新加碼看多後，距 9 月 24 日的 31.2 萬口的近期高點已更為接近。

美國 10 年期公債

大型投機者本週增加 10 年期美債的空頭押注，淨空單增 3.1 萬口，至 11.6 萬口。

10 年期美債 (圖表取自 countingpips.com)

本週之前，投機者連續 7 周減碼空頭，這段期間共減了 29.3 萬口，使看跌的部位來到 2018 年 1 月 2 日以來，共 94 週的低點。但本週空單增持後，空頭部位再回到 10 萬口以上。

VIX

大型投機者交易本週再次大幅提高 VIX 合約淨空單的水位，共增 1.6 萬口，至接近 18.8 萬口，空頭部位寫下歷史新高。

VIX 押注 (圖表取自 countingpips.com)

VIX 投機者在近 9 週內，大幅增加看空部位，這段期間共增 13.0 萬口，超過 4 月 30 日創下的 18.0 萬口的先前高點。