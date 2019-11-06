〈每日外資外匯觀點〉起風了 美元多頭捲土重來

美國 ISM 非製造業指數 PMI 表現優於預期，帶動美元指數大漲，一度突破 98；市場對於美中貿易協議進展的樂觀情緒延續，市場風險偏好情緒升溫，避險資產相對走弱。

市場關注週三 (6 日) 美國聯準會 (Fed) 多位官員發表談話，其中聯準會第三號人物威廉斯的談話最受關注，倘若措辭偏向鷹派，預期美元有望進一步走高。

美元指數日 K 線圖。(來源：Bloomberg)

美國 10 月 ISM 非制造業 PMI 升至 54.7，優於預期的 53.5，同時也高於 9 月的 52.6，占美國經濟活動逾三分之二的服務業連續 117 個月擴張，數據公布後，期貨市場周二進一步延後對聯準會降息時間的押注。

過去 10 年來的 11 月，美元指數有 8 年呈現上漲，平均漲幅超過 1%。今年的 11 月初，樂觀的美中貿易協議進展及相繼走強的美國經濟數據，讓美元指數表現亮眼，週二一度突破 98 後，週三亞洲盤交易時段維持在 97.9276 附近震盪。

知名外匯資訊網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 表示，從日 K 線圖來看，美元指數位於 100 日和 200 日均線上方，仍然處於上漲趨勢，在美國 10 月 ISM 非製造業 PMI 數據優於預期的帶動下，更增添美元上漲動能，預期美元指數突破 97.9 後，將進一步向上檔壓力 98.2 挑戰。

市場情緒轉向偏好風險，帶動美債殖利率上升，同時美債殖利率曲線持續走陡，市場開始避開日圓、瑞郎和黃金等風險資產，資金轉向高 Beta 貨幣澳幣、加幣及美元等，同時值得注意的是，人民幣兌美元正持續反彈，8 月中旬以來首次升抵 7.00。

MUFG 銀行分析師表示，目前市場情緒非常偏好風險，在美中貿易談判可能傳出正面消息下，有利於美元走勢，而美元漲勢可能還會持續下去。