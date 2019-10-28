日圓創5個半月新低 5萬台幣換匯 現賺逾萬元日圓現鈔

美中貿易戰、地緣政治緊張等因素皆降低，使得國際資金避險趨緩，日圓匯價持續走跌，台灣銀行日圓現鈔賣出價今 (28) 日下探新台幣 0.2844 元兌 1 日圓，為近 5 個半月來新低。哈日族若拿新台幣 5 萬元換日圓，與 8 月 13 日高點相比，可以多換到超過萬元的日圓現鈔、等於超過 3000 元台幣。

至於換匯方式，「雙幣信用卡」搭配「外幣 ATM 換現鈔」是省錢大絕招。

台灣銀行日圓現鈔賣出價今 (28) 日下探新台幣 0.2844 元兌 1 日圓，距離前一波最低匯價為 5 月 8 日的 0.2843 元，等於創了 5 個半月以來新低價。

與 8 月 13 日高點 0.3029 元相比，貶值了 6.1%。若以換匯角度來看，拿新台幣 5 萬元換日圓，8 月 13 日只能換到 16 萬 5071 日圓現鈔，今天則可換到 17 萬 5809 日圓現鈔，等於多換到 10738 日圓現鈔、約新台幣 3054 元，現在日圓換匯相對划算，尤其秋天賞楓季節將至，哈日族可以趁機逢低換匯。

只是換匯方式很多種，包括：臨櫃換現鈔、網銀換匯與外幣 ATM 提領現鈔等，其中，臨櫃換匯最不划算，匯率以「現金賣出價」來計算；在手續費部分，除了台銀、兆豐不需要手續費（機場櫃檯除外，會收 100 元手續費）之外，多數銀行都會收取 100 元不等的手續費。

「雙幣信用卡」搭配「外幣 ATM 換現鈔」是省錢大絕招，目前提供雙幣信用卡的銀行有：台新、合庫、第一、中信、兆豐、玉山等。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如指出，民眾到日本旅遊有日幣需求，除了分批換匯，還可以評估日圓走勢，進一步選擇要在國內加碼換日幣或是國外消費提高刷卡比例。若市場預估日圓持續升值或是匯率來到相對低點，民眾買日幣，可以鎖住好匯率；若日圓走貶，到當地刷卡消費，延後幾日入帳，匯率更漂亮。

至於挑信用卡的撇步，Money101.com.tw 建議，選擇 JCB 信用卡，因為 JCB 為日本信用卡組織，因此會以日幣結帳，僅會有一次結匯過程 (日幣換台幣)，相較划算；而其他國際發卡組織的信用卡則會有兩次的結匯過程 (日幣換美金、美金再換台幣)。

其次，國外刷卡皆會被收取 1.5% 海外交易手續費，所以最好要挑選「免收手續費」或是海外消費「現金回饋率高於 1.5%」的信用卡。