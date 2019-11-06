能源盤後—中美樂觀 美股創新高 OPEC減產意願大 支撐原油續漲

週二 (5 日) 交易，中美貿易談判預期正面，提振原油期貨價格，同時也讓美股進一步創新高位。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 60 美分或 1.1%，收每桶 57.14 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 70 美分或 1.1%，收每桶 62.83 美元，在週一收盤創 9 月 26 日以降最高點後，又進一步升高。

瑞穗證券美國能源部主管 Robert Yawger 表示，12 月交割的 WTI 原油期貨「強勁上漲，在約莫 57.00 美元左右突然改向，係因市場樂觀看待中美貿易談判，且美股刷歷史新高也有一定程度的關聯性。」

外媒報導，美國可能針對價值 1120 億美元的中國進口貨品降低關稅，作為簽定「第一階段」貿易協議的讓步，此舉被視為提振廣泛市場氣氛的原因。

「美股創史上高點，暗示正面需求建設有一定的程度。」Yawger 說。

OPEC 週二預期，未來 5 年原油供應量將持續下降，表明 OPEC 打算進一步減產以穩定價格，對抗美國生產榮景和石油需求疲軟的狀況。

OPEC + 將於 12 月初開會討論是否延長現行每日減產 120 萬桶的計畫，或者是加深減產程度。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.6764 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 1.9471 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.9%，收每百萬 Btu 2874 美元。

天然氣期貨最前月契約價格連續 2 日收在 3 月以來最高點，係因美國東部的天氣預報寒冷，提高該燃料的需求預期。