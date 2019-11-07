能源盤後—美庫存意外大增 原油收低 12月大事前短期恐見下行

週三 (6 日) 交易，在 EIA 報告顯示上週原油庫存增加近 800 萬桶，為連續第二週增加後，原油期貨價格收低。

Tyche 資本顧問公司執行董事 Tariq Zahir 表示，原油供應量增加 790 萬桶，再加上美國交易樞紐庫欣 (Cushing) 的庫存大增，「這些將舒緩近期原油價格的上漲力道。」

「未來幾週幾起事件將衝擊能源價格，包括 12 月將舉行的 OPEC 會議和中美貿易談判的結果。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下降 13 美分或 0.2%，收每桶 57.10 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 7 美分或 0.1%，收每桶 62.89 美元。

EIA 週三報告，上週 (11/1 止) 美國原油供應量增加 790 萬桶。API 週二公布，上週美國原油供應量增加 430 萬桶。

根據 S&P Global Platts，受訪分析師僅預期上週美國原油供應量增加 270 萬桶。

投資者也消化了沙國有意趕在國營石油公司阿美公司 (Saudi Aramco)IPO 前，推動 OPEC 擴大減產的報導。阿美公司估值約 4 兆美元。

對全球經濟成長疲弱的擔憂，以及中美貿易戰、美國產量增加，這打壓了能源價格，但 Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 認為，OPEC 討論進一步減產，可能示意 OPEC 認為美國頁岩油的威脅「下降中」，故要趁此時再發一招，以「斬草除根」。

「在美國國內產量刷新高紀錄，促使 OPEC 減產以維持全球價格穩定後，頁岩油過去 5 年一直是 OPEC 的剋星，但美國生產商現在承受壓力，須削減支出以及透過配發股利或執行庫藏股，好將獲利返還股東。」

Tyche 資本顧問公司的 Zahir 表示，他不認為 12 月初的 OPEC 會議能看到進一步減產的消息，「但會聚焦在未來幾個月的遵循度。」

「OPEC 最不願意看到美國頁岩油生產商又獲二度春風。價格可能仍波動大，但因為近期美國供應量增加，我們認為在這些即將發生的大事來臨前，油價偏向下行。」

其他能源商品交易

EIA 報告也顯示，上週汽油供應量下降 280 萬桶、蒸餾油下降 60 萬桶。

根據 S&P Global Platts，受訪分析師預期上週汽油供應量下降 240 萬桶、蒸餾油下降 100 萬桶。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5 美分或 0.9%，收每加侖 1.6594 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格持平，收每加侖 1.9563 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲近 1 美分或 0.3%，收每百萬 Btu 2.87 美元。天然氣期貨已連續 3 個交易日上漲。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期美國上週天然氣供應量增加 390 億立方英呎。EIA 週四將公布美國上週天然氣庫存報告。