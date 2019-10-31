〈財報〉LG電子Q3營收創下佳績 有望成為全球家用電器龍頭

LG 電子 (LG Electronics) 週四 (31 日) 韓股盤前公布第三季財報，今年第三季 LG 電子創造了 7814 億韓元的營業利益，也創下該公司有史以來最好的單季業績，LG 電子估計，今年在家用電子市場的年營收可能將超過 20 兆韓元，有望成為全球最大的家用電子公司。

截至週四 (31 日) 10 時許，LG 電子股價早盤下跌逾 2% 暫報每股 67000 韓元。

LG 電子股價日線走勢圖 圖片：investing.com

Q3 財報關鍵數據：

營收報 15.7 兆韓元，年增 1.8%。

營業利潤報 7814 億韓元，年增 4.4%，創 2009 年以來的單季最高點。

公司營運與展望：

LG 電子營收成長動力主要來自洗衣機、冰箱等家用電器，以及空氣解決方案 (H&A) 業務部門，第三季，該部門營收達 5.33 兆韓元。

LG 電子 H&A 部門今年前三季的累計營收為 16.89 兆韓元，預計將帶動 LG 今年營收首次超過 20 兆韓元；在此之前，惠而浦 (Whirlpool Corporation) 是全球唯一一家年營收超過 20 兆韓元的家用電器製造商，LG 電子在今年上半年儼然成為全球排名第一的家用電器公司。

而 LG 電子的智慧型手機部門的經營虧損，也自第二季的 3130 億韓元大幅減少至第三季的 1620 億韓元，主要歸因於削減成本政策以及雙螢幕手機 LG V50 的發布。

LG 電子表示，隨著公司將智慧型手機生產線從韓國轉移至越南和巴西，生產成本快速下降，另外，LG 電子在上個月發布的雙螢幕手機 LG V50S 也相當受歡迎，該公司也藉此擴大了在智慧型手機市場的市佔率。

另一方面，LG 電子的家庭娛樂 (HE) 部門旗艦產品 OLED 電視銷售增長，也帶動了 3180 億韓元的營業利潤，由於包括 OLED 電視在內的產品的銷量提升，LG 電子在中東和拉丁美洲的營業利潤率成長了 8.2%。