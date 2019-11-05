外資擴大淨匯入 10月熱錢湧入逾1300億元

金管會今 (5) 日公布最新外資動向，外資 10 月淨匯入約 42.8‬億美元（折合新台幣約 1300 億元），為連 2 個月淨匯入，不但比起 9 月淨匯入金額更增加，且創 21 個月來外資單月最高淨匯入；至今年 10 月底止，外資與陸資累計淨匯入達 2068.14 億美元（約新台幣 6.3 兆元），站穩 2000 億美元大關。

證期局統計，至今年 10 月底止，外資累計淨匯入約 2066.26 億美元，10 月單月增加約 42.8 億美元。陸資截至 10 月底累積淨匯入約 1.880 億美元，陸資 10 月減少約 0.012 億美元，整體外資 10 月合計淨匯入 42.8 億美元。

整體外資在 7 月淨匯出逾 33.92 億美元，8 月繼續淨匯出近 64.87 億美元，兩個月折合成新台幣，等於淨匯出約 3000 億元，也使累計淨匯入金額降到 1995.475 億美元，跌破 2000 億美元大關。

不過，外資 9 月轉為淨匯入約 29.857 億美元後，外資累計淨匯入再度重返 2000 億美元大關，10 月又擴大淨匯入 42.8 億美元，等於兩個月淨匯入折合超過新台幣 2200 億元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，至今年 10 月底止，外資累計買超上市股票約新臺幣 1335.07 億元、買超上櫃股票約新臺幣 207.16 億元。陸資累計賣超上市股票約新臺幣 6.18 億元、買超上櫃股票約新臺幣 7.10 億元。