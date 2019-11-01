朝日4年砸220億美元併購 打造啤酒帝國的路走對了嗎？

儘管全球喝酒人口數正在減少，預計未來幾年的飲酒消費成長有限，但日本朝日集團控股 (2502-JP) 社長小路明善仍以擴張策略作為生存之道，在過去的四年中，砸下超過 200 億美元打造朝日啤酒帝國。

67 歲的小路明善接受外媒採訪時表示，「全世界都是我們的市場，我們的目標是只要有朝日啤酒在的市場，就要拿下該市場高檔啤酒的第一名」。旗下主力產品朝日 Super Dry (超爽) 在 80 年代末上市後，更已成為全球知名的啤酒。

當其他頂級啤酒製造商爭相進入中國和東南亞等高成長地區，或探索大麻相關產品等潛在有利可圖的業務時，朝日啤酒則積極在全球各地啟動收購模式，近年來主要鎖定歐洲和澳洲的啤酒市場。

過去四年來，小路明善一直是朝日集團控股砸下超過 200 億美元進行收購的最大推手，今年七月完成收購全球最大啤酒商百威英博 (ABInBev) 的澳洲業務，收購價達 113 億美元。而百威英博於 2016 年時收購澳洲啤酒商 Carlton & United，其旗下啤酒品牌包括 FOSTER’S 及 VICTORIA BITTER，在澳洲啤酒市場佔有率幾乎超過一半。

朝日集團控股近四年來進行多項併購案。(來源：Bloomberg)

而這些收購案使得朝日的市值幾乎翻了一倍，並在不到五年的時間裡，朝日就已晉身為全球最大的啤酒製造商之列。

小路明善認為，高檔啤酒市場仍有成長空間，合併是在成熟的全球啤酒市場擴張的唯一途徑，並認為收購 Carlton & United 的價格並非太高。

不過，歐睿信息咨詢 (Euromonitor) 則表示，現在的年輕人喝啤酒偏愛當地的手工釀造啤酒和低熱量的輕飲料，甚至選擇含大麻的飲料來放鬆身心而不致宿醉。

Euromonitor 表示，絕大多數啤酒成熟市場都已達飽和，未來五年全球啤酒消費量將僅以 1.4% 的年增率成長，並預期追求響叮噹品牌的全球超級品牌時代，將隨著千禧世代消費習慣改變而式微。

為了支應購買百威英博的澳洲業務，朝日向銀行貸款 1.2 兆日圓，並增資發行 2000 億日圓的股票，同時欲藉由新債償還該公司原有負債 1 兆日圓。

此外，朝日集團控股也面臨著國內對手麒麟 (Kirin) 控股的競爭壓力，Sanford C. Bernstein & Co 的分析師 Euan McLeish 表示，如果要真正實現價值，朝日集團控股需要重新思考根本性的戰略，在日本國內的策略重點是提獲利率，而不是試圖在澳洲這樣飲酒人數下降的國家擴大市場。

(本文不開放合作媒體轉載)