〈觀察〉品牌大廠供應鏈集中化 成衣廠加速併購鞏固市場地位

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年11月3號17點30分

成衣業者多看好，明年運動服飾將是成長動能，隨著國際品牌大廠縮減供應商、訂單集中化等情況，成衣廠紛紛規劃啟動併購，透過水平或向上整合，鞏固地位，甚至藉此加快跨入供應鏈的腳步。

相較市場多認為，時尚潮流服飾的成長周期進入尾聲，明年運動機能、運動休閒等服飾需求，預期將更為強勁，成衣雙雄儒鴻 (1476-TW) 及聚陽 (1477-TW) 也看好，運動服飾明年將持續暢旺，將成推升營運成長的動能。

但是，隨著國際運動品牌大廠近年積極針對供應鏈管理逐漸朝集中化發展，對下游成衣廠來說，一則以喜、一則以憂，喜的是訂單比重可望提升，憂的則是同樣必須要承擔掉單的風險。

因此，為保有競爭優勢，在供應鏈中的成衣廠，除透過強化本身研發及產能外，也計畫透過併購，擴充產品應用及規模，以儒鴻 (1476-TW) 為例，日前就傳出擬向上併購紡織原料廠、或是利基型產品製造廠，強化相關布局。

不過另一方面，對想要打進運動品牌的成衣廠來說，在縮減供應商下，跨入的難度勢必提高，最快的方式就是透過併購，藉此打進供應鏈，聚陽 (1477-TW) 就積極尋找適合的併購、合作標的，對象並不侷限成衣廠、也希望向上擴展運動機能布的領域。

目前聚陽運動服飾比重約 25%，但明年可望新增 4-6 個客戶，主要是運動相關品牌，其中瑜珈、慢跑、戶外等服飾都是成長動能，明年運動服飾營收占比估將進一步成長。