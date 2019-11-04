華為5G新朋友 泰、菲均加入 英尚未決定

華為在昨 (3) 日出席東盟國家商業與投資峰會時指出，已經準備好在東南亞各地布建 5G 基礎設施。東盟 10 個成員國的人口超過 6 億，東盟希望擁有最新一代科技以幫助他們能在商業、基礎設施和運輸等方面俱備全球競爭力。

而美國之前曾多次提出警告指稱，使用華為的技術可能被中國政府用做收集外國資料的媒介。

華為全球公共事務副總裁周明成表示，美中正在進行貿易戰、科技戰，華為此刻非常關注後續事態發展。他進一步表示支持東盟國家的 5G 發展。

(圖片: AFP)

華為在 2015 年設立泰國區總部，之後連續三年泰國成為華為在東南亞市場中投入量最多的國家。今年 2 月初，泰國啟動華為 5G 測試平台，這是華為在東南亞國家首度推出測試平台。

此外，菲律賓最大行動電信運營商 Global Telecom 則表示，今年夏天該公司使用華為技術，啟動東南亞第一個 5G 寬頻服務。

泰國和菲律賓均為美國盟邦，對於美國一再針對華為的 5G 網路所提出的安全警告並未理會，目前這兩個國家急於採用華為承諾的超高速 5G 網路。

不過，並不是所有東南亞國家都熱衷與華為簽約，越南就選擇與其他電信設備商合作，包含愛立信及諾基亞。

此外，根據最新英媒報導指出，英國是否將採用華為 5G 設備將在 12 月 12 日大選後，由新政府決定是否引進華為 5G 設備。

由於英國將於本週二 (5 日) 解散議院，12 月 12 日進行大選，期間英國議會將無法開會。而彭博社引述知情人士指稱，在考慮到大選後還要談判商組聯合政府，估計今年之內英國難以就華為 5G 問題做出決定。