小米計畫進軍日本市場 正面迎擊蘋果iPhone

根據科技網站《Patently Apple》報導，小米近期計畫在 2020 至 2021 年間以低價的高端智慧型手機挑戰蘋果 (AAPL-US) iPhone 在日本的銷售。

小米國際部副總裁王翔於近期透露了該公司的計劃，即進入日本市場，並打算以低價的智慧型手機挑戰蘋果的 iPhone，估計這款機型的定價將不到競爭對手蘋果機型的一半；小米並未透露明確機型名稱。

小米將提供多種型號，以及可與其連接的穿戴設備，例如該公司於近日發布的小米手錶。王翔仍無法確定產品何時將在日本推出，因為有些設備仍需進行性能測試。

王翔表示：「我們應該能夠在 2020 年實現此計畫，且越早越好。小米將成立一家日本子公司，並為發行做準備。」

小米曾於兩年前在印度市場挑戰三星，促使三星失去了在該市場的領導地位。 根據調研機構 Counterpoint 的數據，在 2019 年第三季，小米以 26% 的市佔率排名第一，歸功於三星推出的低價 Galaxy A 系列手機，該公司的市占率為 20%。

中國的手機廠牌全面性的攻佔了印度市場，小米、Vivo、Realme 和 Oppo 便佔據了銷售前五名中的四個名次，日本將是中國智慧型手機供應商意圖入侵並攻佔的下一個目標，而此次將是由小米領頭。

當然，日本消費者對中國產品也將抱持謹慎態度，因此不能保證小米能在日本成功複製印度模式。

由於日本和美國之間的緊密連結，iPhone 一直以來都是日本消費者人愛用產品，而小米的價格戰是否有可能消除蘋果在日本的優勢，只有待時間證明。