黑石策略師：「泡沫之母」將觸發經濟衰退 時間約在明、後年

黑石集團首席經濟學家 Joseph Zidle 週一 (4 日) 警告，主權債務市場的「泡沫之母」，可能是觸發下一次衰退的催化劑，預計這將會在 2020 年中至 2021 年底之間發生。

Joseph Zidle 表示，現在處在經濟循環的末期，市場見到一些警訊，但人們會覺得這和市場似乎無關。只有在事後分析的時候，才會發現它並不是隨機出現的。

Joseph Zidle 舉例說，在房市泡沫爆發及餘波發生時，投資人就看到了這些，只是不夠警覺。而近期，人們在見證一波波的麻煩，例如隔夜債券回購市場的困境、負利率債券、全球貿易衝突及製造業的崩潰，都是循環末期的警訊。

Joseph Zidle 指出，對投資人來說，好消息在於，美國企業本季獲利比市場預期要高，這將在短期內提振市場，其次，直到經濟衰退前約 6 個月時，股市往往還會上漲。

這意味著在獲利環境改善下，週期性股票與低品質的股票還會跑贏大盤，股市還會再創新高，但這將是最後的榮景。

美國債務創紀錄飆高 (圖表取自 Wolfstreet.com)

當前最令人擔憂的黑暗面，來自於美國的負債。美國財政部上週五公布，美國國債總額首度突破 23 兆美元，為 23.01 兆美元。《Wolf Street》專欄作家 Wolf Richter 強調，這還是「經濟榮景」時的增加速度，一旦經濟轉壞將更為可怕。

Richter 指出，截至第 3 季底的過去 12 個月，美國國債餘額增加 5.6%，而同期美國 GDP 的成長為 3.7%，國債餘額的增速仍超過 GDP 增速。

同時，債務的增加表明政府「現金流為負」。截至 9 月 30 日止，2019 財年預算赤字為 9840 億美元，同一時間裡，政府多借了 1.2 兆美元，換句話說，基於債務的現金赤字，比預算核算赤字還高了 2190 億美元。

依據國會預算辦公室的基準預測，美國負債情況只會變得更糟，見不到改善的跡象。