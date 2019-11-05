曾預見金融危機 Burt警告氣候變遷恐為美國房市帶來風暴

曾預見 2008 年金融危機的華爾街操盤手 David Burt 於近期提出警告，低估氣候變遷，可能會為美國房市帶來相當大的風險。

David Burt 表示，氣候變遷對市場引起的波動最快可能在明年便會逐步浮現。

David Burt 是康沃爾資本公司 (Cornwall Capital) 的顧問，該公司在次貸危機時的操作為其賺進了大約 8000 萬美元的收入，此過程也被好萊塢做為題材翻拍成電影「大賣空」。

David Burt 認為，美國房地產建設、房地產買賣及貸款產業，對氣候變化風險的關注皆有所不足，並未將海平面升高、內陸淹水等風險納入考量，因此可以從中獲利。

氣候變化專家指出，此問題始於美國政府的「洪水地圖」，該地圖低估了風險，包括房屋、貸款和保險市場的風險，皆被稀釋或錯誤定價。

美國每年皆發行價值 600 億至 1000 億美元與沿海房屋相關的抵押貸款。 根據憂思科學家聯盟 (Union of Concerned Scientists) 針對海平面的估計，在未來 30 年內，大約 311000 個沿海房屋將遭遇反覆淹沒或將完全消失。

加州、德州、佛羅里達州、馬里蘭州、紐澤西州、卡羅來納州和紐約州等美國人的退休首選地將是危險地區。

房地美 (Freddie Mac) 的首席經濟學家 Sean Becketti 也曾於 2016 年指出：「沿海房屋因氣候變遷造成的經濟損失和破壞可能會逐漸發生，而其造成的負面影響可能還會超越次貸危機帶來的經濟衰退。」

David Burt 補充：「我們不知道若事情真的發生，情況會變得多糟，與氣候變遷相關的風險可能要比房屋貶值更大，而這些風險確實相當駭人。」