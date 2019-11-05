影／市場估今年底前美國將再降息　投資布局宜債優於股

全球經濟混沌，一如市場預期美國聯準會（Fed）再降息 1 碼，成為今年第 3 度降息。摩根環球市場策略師林雅慧副總表示，以現在的時空環境來看，投資人宜採債優於股的資產配置，其中，今年又以高信評的投資級別債券，最受市場青睞。

貿易戰變數多 企業獲利恐下調

林雅慧副總日前接受鉅亨網「 理財芳程式」財經直播節目邀請，現身解讀美中貿易戰後續可能發展，及美國聯準會升、降息對全球景氣的影響；並對投資人此時應有的資產配置，提出具體的建議。

林雅慧副總指出，美中貿易戰雖然可能達成第一階段協議，美國也不排除對中國撤銷 12 月關稅計劃，但第一階段到最終協議，還有很多變數，預估 2020 年美國總統大選前，可能很難有一個比較完整的協議。

從財報的角度看，雖然約有 6 成以上的美股企業已公布第 3 季財報，且 8 成以上獲利優於預期，但原因是先前分析師的預估相對保守，實際上企業獲利仍是負增長，而且營收優於預期的企業不到 5 成，加上市場對 2020 年企業獲利增長的預測有點過度樂觀，促使美股企業獲利狀況面臨下調的可能性。

相對的，今年美國已降息 3 次將基準利率下調至 1.5-1.75%， 12 月中旬可能暫緩預防性降息舉措。假設明年通貨膨脹依舊溫和，景氣也相對平緩，美國不排除還有再降息的機會。

林雅慧副總分析，聯準會最關心就業率跟通膨。今年美國就業情況非常好，聯邦公開委員會預估年底的失業率是 3.7％，就業市場應該沒有問題。反觀通膨，美國今年個人消費支出通膨率的目標是 1.5％，與長期 2% 的均值有一點差距，代表通膨相對溫和，為聯準會預留未來貨幣寛鬆的空間。

資金流向債券 美債最具吸引力

面對這樣的市場氛圍，林雅慧副總認為，此時債券配置會比股票還要重要。據統計，今年隨著美國貨幣政策明顯轉向，年初到現在，股票型基金已流出 1,770 億美元左右的資金，相反的，債券型基金卻流入 6,830 億美元，假設明年還是一個相對寬鬆的貨幣政策，債券型基金配置的重要性還會跟著提高。

以債券商品來說，今年資金流入最多的是高信評的投資級別債券，比重約 65~70％，原因是投資人對於未來 6~12 個月的景氣看法比較保守。以區域來看，由於日本跟歐洲都是負殖利率的狀況，美債的吸引力仍較其他已開發市場高。

整體而言，如果是保守的投資人，債券比率至少應拉到 7~8 成，除了有利息收入還可參與市場；穩健型的投資人建議用股 5 債 5 的配置方式；積極型的投資人股票比重可以高一點，但目前的環境，仍應採穩健的方式調整。

林雅慧副總強調，目前多數債券評價面仍處於十年期的均值下緣一點，但即使加重債券配置，也不要單押一種類型的債券，要作適度的分散。明年進場時機可觀察利率走勢、企業獲利及資金流向美元的表現，若美元過強，就代表市場轉為保守。另外，一旦美中貿易戰比預期還樂觀，債優於股的策略也要跟著調整。

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