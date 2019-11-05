〈台幣升值投資術〉換匯好時機 兩招聰明省更多

熱錢持續匯入推升新台幣升勢不墜，對於有外匯投資需求或是年底出國的民眾來說，此時堪稱換匯的好時機，專家建議，儘管新台幣升值有利換匯，但透過網銀線上換匯或 ATM 提領現鈔還可享有匯率折讓與手續費優惠，降低換匯成本。

新台幣在熱錢驅動走勢持續看升，目前新台幣兌美元匯價在 30.4 元附近盤旋，對於有意投資外幣或相關計價商品，或是出國換匯都是相對適合時機，但不同的換匯管道，交易成本也大不同，以目前常見的三大換匯方式來說，線上換匯與外幣 ATM 提領現鈔較為划算，可再省下手續費與匯率折讓。

目前，幾乎各銀行都有外幣 ATM 可提領外幣現鈔，只要金融卡就能立刻提領，且銀行通常會針對存戶給予匯率折讓與手續費優惠，以匯率折讓來說，通常會比牌告的現金賣出再給予匯價，以玉山銀行來說，利用 ATM 提領外幣美元可折讓 5 分、日圓折讓 0.1 分，人民幣與港幣也能再折讓 3 分。

舉例來說，目前美元銀行現鈔賣出價格為 30.67 元，想換 3000 美元需要新台幣 92010 元；但選擇網銀獲 APP 換匯同樣換 3000 美元只要新台幣 91290 元，兩者差異加上手續費，網銀換匯比臨櫃換鈔可省下將近 900 元。

銀行主管說，外幣 ATM 提領現鈔可隨時領取，除了匯價減碼外銀行通常不會額外收取手續費，比起到銀行臨櫃提領，至少省了 100 元的外匯手續費，對於忙碌的現代人來說，外幣 ATM 提領現鈔可說省時省錢的方法之一。

如果沒有現鈔的即時需求，不妨多善用銀行的網銀換匯服務，部分銀行網銀 APP 都有匯價設定通知，用戶只要事先設定理想匯價，只要匯價符合標準 APP 就會立刻通知存戶換匯，省去隨時盯盤抓匯價的麻煩。

銀行主管表示，網銀換匯同樣可享匯率減碼、免手續兩大優惠，同樣的價錢可以換到更多外幣，且網銀換匯可免去時間限制，可隨時上線換匯買到理想價格。