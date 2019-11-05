美中協商有進展 人民幣一度走升近100基點

受到美中第一階段貿易談判有機會在美國，甚至中國簽署協議，同時美國政府也可望鬆綁華為禁令，重新開放美企與華為進行商業往來，即使美元指數於當地時間 4 日收盤走升，但美中的利多消息仍帶動離岸人民幣走勢。

今 (5) 離岸人民幣開盤曾一度拉升近 100 個基點，最高來到 1 美元兌 7.0228 人民幣。截至上午 11:24 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0247 人民幣，升值 78 基點，升幅 0.11%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

分析師表示，美國總統川普的決策反覆無常，市場已習慣預留後路，且美中兩國有著體制面根本性的分歧點，這難以讓雙方在短期內完全和談，因此棘手的問題可能都被延至後續談判中。

不過，目前市場對第一階段談判前景抱持謹慎樂觀態度，只是即使第一階段美中協議能順利簽署，人民幣匯率也可能只是短暫升破 7 元大關，人民幣想要重回升值行情仍有困難。

瑞穗銀行最新報告則指出，美中貿易談判的氣氛良好，離岸、在岸人民幣均升破 7.03 關卡，看起來第一階段協議很可能會達成，目前市場更願意建立人民幣多頭頭寸，此外，美元走弱也是使人民幣近期走升的重要因素之一。

在這種情況下，如果能確認川普與習近平會面的日期、美國取消 12 月將加徵的關稅，或是解除華為禁令等，均可能將推升人民幣測試 7 元關卡。

銀行人士則指出，短期來看受到美中貿易磋商的利多消息影響，近期企業結匯態度較為積極，只要美中貿易沒有意外，預計人民幣短期走勢會震盪偏強。