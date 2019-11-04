美股早盤 - 美財報季優於預期+貿易進展樂觀 道瓊再創歷史新高

週一 (4 日)，在美中貿易協議進展樂觀，以及美股財報季獲利表現超出市場預期的帶動下，美股早盤四大指數齊漲，其中，道瓊開盤上漲 140 點，暫報 27487.45，突破此前歷史前高為 27359.16 點，再刷歷史新高。

據 FactSet 統計，截至上週五 (1 日) 為止，有 71% 的 S&P 500 公司已公布財報，其中又有 61% 公司營收是優於預期、76% 公司每股盈餘 (EPS) 是優於預期。

而雖然目前為止 S&P 500「每股 EPS 年增率」是呈現衰退的 -2.7%，但是仍然優於市場於財報季開跑前所預期的衰退 -7.8%。

貿易進展方面：

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，美企向華為出售產品的時刻將至，並稱目前政府已接收到 260 份許可證申請，另外，他認為儘管本月不太可能簽署第一階段協議，仍稱「目前狀態、進展良好，沒有理由不達成協議」，對於達成美中貿易協議樂觀以對。

RCEP 進度方面：

在亞洲經濟部分，中國國務院總理李克強表示，目前區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)15 個成員國已結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判，有望在共同努力下完成區域合作。

目前 RCEP 由東協十國和包含中國、日本、南韓、澳洲以及紐西蘭五國組成，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 稍早表示，由於擔憂印度市場可能充斥中國產品，屆時恐重創該國產業，基於國家利益考量，將不參與 RCEP。

截至台北時間週一 (4 日)22 時許：

道瓊指數上漲 140.09 點或 0.51%，暫報 27487.45 點

那斯達克上漲 94.04 點或 1.13%，暫報 8386.4 點

標普 500 上漲 16.04 點或 0.52%，暫報 3082.95 點

費半上漲 38.71 點或 2.34%，暫報 1689.93 點

台積電 ADR 上漲 0.91% 至每股 52.1 美元

十年期美債殖利率上漲 2.72% 至殖利率 1.775%

紐約輕原油上漲 1.71% 至每桶 57.16 美元

布蘭特原油上漲 1.52% 至每桶 62.63 美元

黃金下跌 0.18% 至每盎司 1510.26 美元

美元指數上漲 0.13% 至 97.37 點

美股道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Under Armour(UAA-US)

稀釋後每股 EPS 報每股 23 美分，優於預期的 18 美分

營收報 14.3 億美元，優於預期的 14.1 億美元，低於去年同期的 14.4 億美元

淨利報 1.02 億美元。

麥當勞 (MCD-US)

麥當勞早盤下跌 2.31%，該公司週一 (4 日) 發布聲明表示，因執行長 Steve Easterbrook 與集團下屬發展辦公室戀情，違反公司內規，因此宣布解除與其僱傭關係。

蔚來汽車 (NIO-US)

蔚來汽車早盤上漲 4.25%，因該公司宣布 10 月交車輛達 2526 輛，季增 25%，年增 61%，創 2019 年以來新高。

華爾街分析：

Suncorp Corporate Services 的策略師 Peter Dragicevich 表示，每個人都對美中達成部分協議前景感到樂觀，這將使股票受到一定支撐。

美國聯準會 (Fed) 副主席 Richard Clarida 上週表示，Fed 今年三度降息使美國經濟得以應對全球經濟增長放緩風險，為 Fed 短期內維持利率不變之基調辯護。

Clarida 指出，樂觀的就業和房市數據顯示，美國經濟具有一定韌性，足以應對貿易戰和海外經濟增長放緩可能拖累美國經濟的風險。

摩根大通 (JP Morgan) 全球及歐洲股市策略主管 Mislav Matejka 表示，預計在美國股市再次受到經濟衰退衝擊前，市場還會再創歷史新高，並稱從歷史經驗來看，經濟衰退平均發生在失業率築觸底的後一年。

紐約斯巴達資本證券公司 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，隨著美中貿易協議談判持續推進，市場對於達成貿易協議的熱情與日俱增。