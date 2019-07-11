Nike、Lululemon強勁成長添動能 儒鴻盤中填息近7成

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (11) 日除息，每股配 11 元現金股利，受惠下半年至明年來自 Nike、Lululemon、UA 等大客戶訂單動能強勁，營運看俏，今日盤中一度最高達 394.5 元，填息近 7 成，除息首日表現亮眼。

儒鴻指出，雖然今年出貨量預估與去年持平，但平均售價 (ASP) 上漲，全年營收及毛利率都將優於去年，以下半年各季來看，第 3 季雖然有換季因素，營收估較為平緩，但進入第 4 季，迎來冬裝出貨旺季，加上新客戶垂直整合效益顯現帶動下，公司看好營運將顯著成長，來到今年高峰。

此外，儒鴻幾個大客戶成長動能強勁，像是公司就看好，下半年來自 Nike 的訂單將年增 18%，優於上半年的 10%，且明年訂單成長將進一步提升，據了解，目前 Nike 約佔儒鴻 11% 的營收，到明年可望提升至 14%。

除 NIKE 外，儒鴻另一大客戶 Lululemon ，訂單動能也強勁，今年可望成長 2 成、明年也可望再成長 2 成；UA 方面，儒鴻預估今年起就將重返成長軌道，明年可望延續，都將推升營運成長。

儒鴻今日除息，今年每股配息 11 元，除息參考價 387 元，在下半年營運升溫，明年動能看俏下，盤中最高來到 394.5 元，上漲 7.5 元或 1.9%，填息幅度達 68%。