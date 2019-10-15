空巴、波音非法補貼案 阿聯酋航空：旅客恐為最大受害者

經世界貿易組織 (WTO) 授權，美國即將於本週五 (18 日) 針對 75 億美元歐盟產品加徵關稅。阿聯酋航空 (Emirates) 警告，美國與歐盟間飛機補貼引發的關稅報復，可能導致旅客成為其中最大受害者。

阿聯酋航空總裁 Tim Clark 週一 (14 日) 表示，波音公司 (BA-US) 以及空中巴士 (Airbus) 的補貼爭議，為美國和歐盟帶來巨額的懲罰性關稅，這些都將化為票價成本，最終轉嫁至消費者身上。

針對歐盟非法補貼空中巴士一案，WTO 週日 (14 日) 正式批准美國對 75 億美元歐盟商品開徵關稅，美國將自本週五起，針對空巴飛機課徵 10% 關稅，法國紅酒、蘇格蘭威士忌、起司等產品皆難逃關稅。

美國貿易代表 Dennis Shea 表示，白宮傾向以談判方式解決爭端，前提為歐盟必須終止對空巴的非法補貼，且不能用任何機制恢復補貼。

法國財政大臣 Bruno Le Maire 也表示，不希望航空產業成為貿易戰的最新戰場，但是，若爭端長期未解，歐盟不排除對美國施以貿易制裁。

繼印度 Jet Airways、英國 Thomas Cook 以及巴西 Avianca 等航空公司相繼宣布倒閉，今年航空業破產情形創下史上最快增長速度，國際航空局 (IBA) 也預估這波破產潮將持續。

不過，Tim Clark 表示，為應對經濟放緩，阿聯酋航空已削減產能並優化路線，相較於一年前，該航空的收入表現已有顯著改善。