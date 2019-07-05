星宇航空13條航線敲定 首波飛日本、泰國、越南

星宇航空明年 1 月底即將開航，近期已陸續取得 11 條定期航線、 2 條定期包機航權，開航初期將包含日本、泰國、越南等國人旅遊、經商熱門航線為主，在台主要基地包含桃園與台中。

據悉，星宇目前取得的航權包括日本 8 條定期航線，其中有桃園—沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、函館、名古屋、成田，另外還有泰國 3 條航線，分別是桃園—曼谷、清邁、普吉島。

星宇也申請了台中—成田、大阪兩條定期包機航線，共計 13 條航線，皆已獲交通部核准。

此外，星宇也申請桃園、台中與越南多處城市間的定期航線，交通部正在審核中。

星宇航空公關長聶國維表示，據規劃，首架 A321neo 今年 10 月將由董事長張國煒開回台灣，第 2 架及第 3 架交機時間是 12 月及明年 1 月，預計明年 1 月首航，目前東南亞及澳門都是考慮的點，最快 12 月開始對外銷售機票。

星宇去年開始積極對外招募人才，目前員工超過 500 人，已招考 2 批培訓機師，首批 14 人正在美國受訓，第 2 批 13 人預計 9 月也要前往受訓。星宇 5 月也開始對外招募有經驗的機師，目前已有少數合格人選，另外首批招募的 120 名空服員， 7 月起分批報到，預計明年 6 月再招第 2 批空服員。