強生版脫歐協議衝擊經濟更甚再延期脫歐 英國一年損失700億英鎊

英國脫歐大限一延再延，儘管造成的混亂已經傷害了英國經濟成長，但根據一份智庫發布的報告，首相強生 (Boris Johnson) 的脫歐計畫長期來看，將使經濟萎縮 3.5%，影響更大於進一步延期脫歐的不確定風險；而英國央行也應該開始考慮降息。

英國全國經濟與社會研究所 (NIESR) 指出，強生版的脫歐計畫雖然可以降低無協議脫歐的風險，但同時也會使得英國與歐盟的關係更疏遠，NIESR 預估，英國經濟每年會損失 700 億英鎊，影響更大於進一步延期脫歐的不確定性風險。。

強生 29 日獲得英國下議院同意在 12 月初提前改選，希望此舉能夠打破英國脫歐僵局，並促使其先前與歐盟達成的強生版脫歐計畫能通過。

NIESR 估計，倘苦強生版脫歐計畫過關，英國未來 10 年的經濟規模將較留在歐盟減少 3.5%，相等於整個威爾斯的經濟產量。

強生版脫歐計畫衝擊英國 GDP 超過 3%。（來源：Bloomberg）

而且未來十年，英國稅收將減少 2.5%，將使得政府的財政更加短絀，而財政政策更是處於「混亂狀態」，政策缺乏戰略思維的做法著實令人擔憂。

NIESR 估計，倘英國與歐盟的關係短期內沒有出現重大轉變，英國今明兩年經濟成長率均為 1.4%，低於 2018 年的經濟成長率 1.6%，也低於平均長期經濟成長率。

NIESR 經濟學家 Arno Hantzsche 指出，英國央行應該降息的理由愈來愈多，例如：通膨低於 2% 的目標、英鎊上漲、全球經濟未來的下跌風險及脫歐風險的消退等。

Hantzsche 認為，英國央行 11 月 7 日利率決議就該降息，將基準利率由 0.75% 降至 0.5%，但英國央行此次可能仍會按兵不動，要等到明年三月才會宣布降息。