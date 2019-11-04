美商務部長：美企將「很快」拿到對華為出售產品的許可

今年 5 月份，川普政府以國家安全為由，將華為列入實體名單，美國供應商在未經政府批准的情況下，不得向華為供應零組件，或是從谷歌和美光等公司系統軟體獲得技術更新，如今，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，美企將很快就能拿到向華為出貨的許可。

羅斯在接受採訪時表示，美企能向華為出售產品的許可證將會「很快來到」，目前政府已經收到 260 份許可證申請。此外，他也對達成中美貿易協議表示樂觀。

羅斯說道：「雖然第一階段協議可能不會在本月簽署，但我們的狀態良好，進展良好，沒有理由不能達成。」

美政府將華為列入實體名單當中已經損害了許多美國供應商對華為的產品銷售，其中包括美光 (MU-US)、和英特爾 (INTC-US) 等晶片製造商，以及谷歌 (GOOGL-US) 等軟體製造商。有不少的美企皆表明反對這項政策，稱這項舉措可能導致中國企業開發類似產品，威脅美國的技術優勢。

微軟總裁 Brad Smith 在上個月曾表示，儘管他了解將華為設備排除在美國無線網絡之外的舉措，但他並不同意對美企限制向華為銷售產品的決定。

Brad Smith 說道：「目前，在 PC 作業系統領域並沒有中國競爭者。創造一個機會並激勵中國創建自己的作業是否真的符合美國的經濟利益？一旦創建，中國將與我們在全球範圍內展開競爭。」

華為堅決否認對美國構成威脅或與中國政府有任何聯繫，華為也表示，並不希望成為中美貿易協議中的一部分，而是希望直接與美國政府達成一項解決方案。