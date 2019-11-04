印度反對 RECP預計拖至明年2月才會簽署

在印度反對之下，RECP(區域全面經濟伙伴關係協定) 未能在週末的東協峰會上敲定協議，可能要拖到明年 2 月，才有機會簽署。

根據《法新社》獲得的協議草案上表示，大多數市場准入談判已經完成，少數未解決的雙邊問題，將在 2020 年 2 月之前解決。

由 16 個國家所組成的 RCEP，涵蓋全球 GDP 的 30% 及一半的人口，參與的國家除中國與東協 10 國之外，還包括澳洲、日本、紐西蘭、南韓及印度。週末的東協峰會，中國及印度總理也獲邀參加。

RECP 談判已經進行數年，在東協聲明中，所有的 20 章協議內容已經完成，但有 1 名成員國的意見仍需解決，據信是指印度。不過聲明中，所有成員均「承諾在越南簽署 RCEP」，越南將接任下屆的東協主席。

印度總理莫迪雖然一直支持 RECP，但仍擔心中國廉價商品因此大量湧入，將打擊本國的小型企業。莫迪在週日與東協領袖的會議上，重申了印度的關切，莫迪說，「對各方有意義的市場准入」問題仍待解決。

北京將 RCEP 視為亞洲鄰國貿易戰略的中心支柱，並得到了東盟領導人的支持，目前美中貿易局勢緊張未解，更加大中國推動此一協議的壓力。

澳洲貿易部長 Simon Birmingham 在曼谷發表談話，他認為，關於貿易協定的最終談判總是很複雜，因為這 16 個國家及地區，有巨大的發展差異、人口差異、政府體制及文人的差異，彌合這些鴻溝，可能是在全球範圍內簽署貿易協議所面臨的最大挑戰。

RCEP 將在週一東協峰會期間進一步談判。