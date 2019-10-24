破冰對談！安倍會見南韓國務總理李洛淵

日本首相安倍晉三在週四 (24 日) 上午，接見了南韓國務總理李洛淵，李洛淵也親自向安倍晉三遞交了南韓總統文在寅的親筆書信，據外媒透露，書信內容與日韓兩國間的關係改善有關，因日、韓自去年南韓最高法院在 10 月底時裁定，日企必須為了二戰時期的徵用工問題來進行賠償後，關係就陷入僵局。

這次日本首相安倍晉三與南韓國務總理李洛淵的會談，是自 2018 年 9 月於俄羅斯海參崴所召開的會談以來，在間隔約 1 年時間後的再度會面。而此次李洛淵是為了參加日皇德仁在 22 日所舉行的「即位禮正殿之儀」，於 22 日搭乘南韓政府專機抵達日本羽田機場，進行為期三天的參訪行程。

安倍會見南韓國務總理李洛淵、並收到文在寅親筆書信。(圖片：AFP)

而外界矚目的日韓關係，除了二戰時期的徵用工問題，還有日本自今年 7 月初起在對韓出口方面實施嚴格管制，還有即將在 11 月到期的日韓軍事情報機密保護協定 (GSOMIA) 等問題。

在去年 10 月底，南韓最高法院裁定日企須為二戰時期的韓國籍徵用工提出賠償後，日韓關係就惡化至今。安倍晉三與南韓總統文在寅，也從 2018 年 9 月底後，有超過 1 年的時間未再度見面。而這回文在寅也取消了訪日行程。

日本政府認為南韓最高法院的判決，違反了 1965 年的「日韓請求權協定」，並提出不可對日企造成實質傷害為條件，來尋求問題的解決之道。不過雙方在意見上，至今也仍然沒有交集。

而在南韓表示不再履行 GSOMIA 的問題上，日方仍主張該協定必須繼續維持。面對南韓要求日本撤回出口上的嚴格管制措施，日本也表態說明那是安全保障上的必要作法，雙方在意見上仍各持己見。