德國情報局局長：華為是依賴共產黨的國有企業 不能完全被信任

美政府以國家安全為由，持續呼籲歐洲國家抵制中國網路設備製造商華為，不過在先前也有報導指出，德國當局已經確立了最新 5G 行動網路的安全準則，而規則中並沒有排除中國的華為參與該國的 5G 網路建設。不過德國聯邦情報局 (BND) 局長 Bruno Kahl 卻抨擊，華為是依賴共產黨的國有企業，因此「不能完全被信任」。

Kahl 出席德國國會聽證會時表示，華為不能被完全被信任，因為該公司是高度依賴共產黨和國家情報機構的國企。Kahl 也表示，政府仍在處理網路安全措施，尚未做出最終決定。「我並沒有看到政府已經以一種或另一種方式做出了最終決定。」Kahl 說道。

在先前，有傳言指出德國總理辦公室干預並降低安全準則，以允許華為向德國提供 5G 網路設備。對此，德國總理發言人指出，在起草過程中，當局從未審核過任何「禁止條款」，駁斥了草案中的決定受到德國總理干預的說法。德國經濟和內政部發言人表示，所有參與者都必須滿足即將公布的安全準則要求。

即使德政府決定將不會全面禁止華為，但德國外交和內政部的官員仍感覺到德國存在安全隱患，希望有工具可以將華為拒之門外。不過 Kahl 也表示，德國當局確認設備是否有安裝後門的能力「非常有限」。卡爾強調，對華為的封鎖可能會在 5G 網路的核心領域。

華為對此表示這樣的指控毫無根據。「在我們的設備中，我們從未引入過，也永遠不會接受在設備中引入所謂的後門。任何政府機構或外部組織均不持有華為股份或以任何方式控制華為。」儘管面臨美國的威脅，華為 5G 產品部門總裁楊超斌在上週曾透露，目前華為已經在全球範圍內簽署了 60 多份 5G 商業合約，其中有 32 份來自歐洲客戶。