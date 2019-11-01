中國全面啟動5G商用！但定價過高仍引起專家質疑

在與美國的貿易衝突持續之計，為推動新一代技術的發展，中國已於週五 (1 日) 宣布正式啟動 5G 商用，並在 50 大城內全面同步開通，然而仍有專家警告，中國針對 5G 的定價可能還是太高，恐無法促使境內大規模採用，目前中國啟用 5G 商用的 50 大城，包括北京，上海，廣州和深圳。
中國營運商原希望在 2020 年開始 5G 的部署，但目前已提前起跑。中國電信、中國聯通和中國移動皆發佈了 5G 計劃，價格定約為每月 128 元人民幣 (約合 18 美元)。
中國國有電信營運商所提供的 5G「資費套餐」彼此間並無明顯差異，以中國移動來說，個人版 5G 套餐共有五檔可選：
- 入門套餐資費 128 元，包含 5G 流量 30GB 和 500 分鐘通話；
- 198 元套內流量 60GB，包含 1000 分鐘通話；
- 298 元套內流量 100GB，包含 1500 分鐘通話；
- 398 元套內流量 150GB，包含 2000 分鐘通話；
- 價格最高的套餐是 598 元每月，套內流量 300GB，包含 3000 分鐘通話。
投資銀行傑富瑞 (Jefferies) 分析師 Edison Lee 表示，中國的人均收入較低，但 5G 服務的價格卻幾乎與韓國相同，這樣的定價可能無法刺激中國大範圍的落實 5G 之採用。
Edison Lee 補充說：「由於中國的人均收入比韓國低 69%，因此類似的定價可能意味著中國的 5G 滲透率將低於韓國。」
在推廣 5G 網路上，其中的另一個挑戰是市場上目前仍缺乏支援 5G 的手機，在高端市場中，除了三星的 Note 10+，華為的 Mate 20 X 5G 和 Mate 30 設備，可以連接到 5G 網路，中國廠商如小米、Vivo 和中興也有支援 5G 的手機，但整體而言支援 5G 的智慧型手機仍不廣泛，且當前 5G 手機價格亦相當昂貴。
諮詢公司 Delta Partners 的高級合夥人 Vinod Nair 亦表示：「真正的問題是消費者認為 4G 與 5G 之並無明顯區別，而這也是挑戰之一。」
Vinod Nair 補充說道：「目前，市場已大規模的布局 5G，大範圍的城市和 5G 站點數量將確保最初的發展順利，若未來再加上定價減免以及補貼優惠，升級 5G 應該可以更加容易。然而，如果升級沒有足夠吸引力，那麼整體進展恐會相當緩慢。」