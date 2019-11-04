〈每日外資外匯觀點〉加拉德是否走上「歐元殺手」的老路？歐元嚴陣以待

歐洲央行新任行長拉加德 (Christine Lagarde) 台北時間週二 (5 日) 凌晨就任後將隨即發表談話，市場關注拉加德是否釋出鴿派信息，走上昔日有「歐元殺手」德拉吉的老路歐元嚴陣以待，週一亞洲盤交易時間歐元兌美元小漲，維持在 1.1171 附近；此外，澳洲央行和英國央行也將在本週公布利率決議，備受市場關注。

大華銀行外匯分析師認為，歐元兌美元需要突破 1.1180 才能進一步上漲，若遲遲未能突破上漲壓力，則築頂的風險將快速增加。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管美股三大指數上周創新高，美國聯準會暗示未來可能不會進一步降息，但市場對美國經濟放緩的擔憂，讓美元指數繼續承受壓力，上周一度跌到 97.16，加拿大豐業銀行表示，隨著美國經濟放緩，美元將會變得更加脆弱。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

週二澳洲央行將公布利率決議，大多數經濟學家預期澳洲央行可能按兵不動，將利率維持在 0.75% 的歷史低點，摩根士丹利分析師表示，澳幣在過去兩週內受到美中貿易協議樂觀消息的提振，成為 G10 貨幣中表現最好的貨幣，有望在未來兩週內升破 0.7 關卡。

摩根士丹利並指出，澳洲經濟數據依然疲軟，失業率 5.2% 高於目標 4.5%，預期澳洲央行降息的時間點，由原本的 11 月推遲至明年 2 月。

英國央行週四將公布利率決議、會議紀要及通膨報告，英國總裁卡尼並將發表談話，野村證券分析師表示，預期英國央行此次會議將決議利率不變，但有轉向鴿派的風險。

野村證券表示，如果英國央行調降英國中期的經濟成長和通膨預期，符合近期市場走勢，將不會令人感到意外，但須關注的英國央行政策委員會對貨幣政策前景的論調。

英國近一周來位在 1.30 附近橫向盤整，Dailyfx 分析師指出，在歐盟將脫歐截止日期正式推遲至明年 1 月 31 日後，英鎊正面臨深度拉回的風險，而英國央行或許將根據脫歐進展調整貨幣政策指引。