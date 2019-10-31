台幣收盤升破30.5元 央行態度顯示楊金龍防線已調整

台北匯市今 (31) 日表現強於股市，終場台幣兌一美元升值 7.1 分，收在 30.462 元，正式升破 30.5 元心理大關，台灣央行指出，台幣升幅僅 0.23%，低於韓元升值 0.4%、人民幣升值 0.29%，符合央行一向強調的動態穩定，但顯然在非美貨幣同步偏強之際，楊金龍防線已有所調整。

台幣今日以 30.53 元、升值 0.3 分開出後，隨即強升，最高衝至 30.386 元，升值多達 1.47 角，不過，午盤過後逐漸持穩在 30.45 元附近波動，終場收在 30.462 元，升值 7.1 分，台北外匯經紀公司成交值 11.48 億美元，全日高低價差 1.44 角。

央行表示，台幣今日升幅 0.23%，僅高於泰銖升 0.17%、星元升 0.15%，反觀日圓升值 0.24%、人民幣升 0.29%、歐元升 0.36%，英鎊升 0.36%，韓元升 0.4%，顯示在非美貨幣中，台幣動態表現仍相對穩定。

由於美國聯準會已表態接下來降息腳步先暫停，匯銀人士認為，台幣今日升破 30.5 元心理大關後，尚不至於直衝 30 元大關，仍有待後續貿易戰協商進一步的消息，會影響接下來外資的動態。

對於台股行情，元大投顧說明，全球主要央行貨幣政策持續偏向寬鬆，而外資現貨買超趨勢暫未變，今日續買 75.6 億元，10 月以來累計共買超 1259 億元，並在期貨淨多單再小幅加碼 457 口至 58950 口，後市行情仍可期。