數據不佳、貿易談判再生波折 共同打壓銅價寫6週最大跌幅

對銅需求的擔憂再次浮上枱面，蓋過了對智利礦山供應的憂慮，造成銅價出現近 6 週以來最大的跌幅。

倫敦金屬交易所 (LME) 指標期銅，在最後一輪公開叫價中下跌 1.9%，報每噸 5797 美元，為一週低點，創下 8 月 2 日以來最大單日跌幅。影響所及，上海市場 1 日開盤後，銅價也下挫約 1%。

昨 (31 日) 公布的中國製造業數據不及預期，加劇了人們對用於發電和建築的金屬銅需求的擔憂。中國約占全球銅需求量的一半，估計今年約為 2400 萬噸。

與美國曠日持久的貿易衝突，已造成中國經濟增長降溫，打壓金屬價格，近期雖有進展，但市場對北京與華盛頓能達成全面貿易協議抱持懷疑，外加商業投資疲軟可能蔓延到消費者的跡象，共同帶來市場悲觀情緒。

芝加哥經紀公司 Zaner Group 資深副總裁 Peter Thomas 表示，對整體經濟的擔憂再次浮現，一系列政治和消費問題也在宏觀前景中有所體現，這些因素合在一起打擊市場。

德國商業銀行大宗商品研究主管 Eugen Weinberg 表示，中國的數據並不樂觀，人們希望政府能夠開始採取刺激措施，因為市場情緒很薄弱。

中國 10 月製造業活動連續 6 個月萎縮，降幅超過預期，同時服務業增長放緩，因企業正面臨著近 30 年來最慢經濟增速。

此外，全球最大銅生產國智利的礦山和港口，因全國抗議活動遭遇停工。供應中斷原應是銅價利多，但週四地緣政治和經濟問題的影響仍主導市場。