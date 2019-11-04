三星、群創材料供應商 長陽科技本週科創板掛牌

群創、三星、LG、京東方等面板材料供應商長陽科技將在本週於科創板正式掛牌。長陽科技計劃公開發行 7064.22 萬股，發行價人民幣 13.71 元 / 股。

長陽科技主要產品為反射膜、背板基膜、光學基膜等特殊功能膜，能應用於液晶顯示、半導體照明、新能源、軟性電路板等領域。

2017 年底長陽科技已成為全球光學反射膜產業龍頭，根據 IHS Markit 的統計及預測， 2018 年全球液晶顯示用反射膜的市場產量約 2.2 億平方公尺，公司的市佔率超過 30%。

根據公開說明書揭露，長陽科技 2016～2018 年營收分別為人民幣 3.80 億元、人民幣 4.67 億元、人民幣 6.91 億元；純益為人民幣 2700 萬元、人民幣 2500 萬元、人民幣 8900 萬元。此外毛利率與淨利率也穩定提升中。

資料來源: Wind

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而在公開說明書中指出，長陽科技的未來發展戰略將聚焦在新型顯示、半導體、5G 這三大領域，重點開發這三大領域中嚴重依賴進口，且急需達成國產替代的關鍵功能性產品。

不過，長陽科技近期陷入訴訟案，日本東麗株式會社已於深圳控告長陽科技侵犯薄膜專利，要求長陽科技停止在中國製造、銷售 LCD 背光反射板用白色薄膜並賠償損失。目前法院已著手調查。

而截至目前為止，長陽科技並未對該訴訟案有所評論。

