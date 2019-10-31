〈財報〉面板慘業 龍頭京東方也不敵 Q3純益大減54%

中國面板大廠京東方週四 (31 日) 於深交所公布第三季財報，前三季營收年增 23%，純益則大跌 45%，而第三季純益則年減 54%。同時，若扣除業外收益，如政府補貼、財務投資等，京東方第三季大虧人民幣 8.4 億元，連帶導致前三季純益由盈轉虧。

財報關鍵數據:

Q3 營收人民幣 306.82 億元，年增 18%。

Q3 純益人民幣 1.84 億元，年減 54%。

Q3 EPS 人民幣 0.005 元，年減 58%。

前三季營收人民幣 857.22 億元，年增 23%。

前三季純益人民幣 18.52 億元，年減 45 %。

前三季 EPS 人民幣 0.053 元，年減 45%。

資料來源: 公司財報

市場觀點

法人指出京東方去年繼成都 6 代軟性 AMOLED 產線投產後，今年 7 月綿陽 6 代軟性 AMOLED 產線也將投產，同時，重慶 6 代軟性 AMOLED 項目也在興建中。

不過，軟性 AMOLED 面板能賺錢為時過早，主要在於下游折疊螢幕手機剛起步。此外，軟性 AMOLED 面板生產線從投產、產品良率提升，再到產能滿載需要一段時間，因此軟性 AMOLED 面板業務要成為京東方新的獲利成長來源還需要時間。

與此同時，全球液晶面板產業受到供過於求影響，導致產品價格下跌，目前全球面板廠均陷入營運困境中，特別是大尺吋液晶電視面板的價格持續下跌，使得廠商營運壓力俱增。

根據群智諮詢第三季的統計資料顯示，與去年同期相比，電視面板價格年減 30%，IT 面板、手機面板價格則年減約 15%。不過，好消息是第四季面板價格有止跌跡象，面板供需關係可望進一步改善。

2019 年 10 月，全球液晶電視面板價格只有 43 英吋面板價格與 9 月相比呈現下滑，32 英吋至 65 英吋的面板價格均與 9 月相同。